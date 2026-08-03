Sandía-1: Ecopetrol y Petrobras anuncian nuevo hallazgo de gas en el Caribe colombiano

En la mañana de este lunes, Ecopetrol y Petrobras anunciaron un nuevo hallazgo de gas con la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en aguas profundas del Caribe colombiano. Según las dos empresas, el hallazgo fortalece el potencial gasífero de la región y podría contribuir a la seguridad energética del país.

El pozo está localizado a unos 42 kilómetros de la costa, en una profundidad de agua de 1.285 metros, y se encuentra cerca de los descubrimientos Sirius-1, Sirius-2 y Copoazú-1, lo que, de acuerdo con las empresas, confirma el alto potencial exploratorio de esa zona del offshore colombiano.

La perforación comenzó el 12 de junio y alcanzó su profundidad final el pasado 29 de julio. Petrobras y Ecopetrol informaron que ya se comprobó la presencia de gas en varios intervalos del pozo, aunque ahora avanzan los análisis técnicos y de laboratorio para determinar el alcance del descubrimiento.

El proyecto hace parte del contrato GUA-OFF-O suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Petrobras actúa como operador con una participación del 44,4 %, mientras que Ecopetrol posee el 55,6 % restante.



Para Ecopetrol, este nuevo hallazgo ratifica el potencial del Caribe colombiano para incrementar la oferta nacional de gas, mientras que Petrobras aseguró que el descubrimiento hace parte de su estrategia para fortalecer sus reservas de hidrocarburos y contribuir al abastecimiento energético durante la transición hacia fuentes más limpias.