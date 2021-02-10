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Blu Radio  / Manizales

Manizales

Manizales: noticias actuales y cobertura de los recientes acontecimientos

Alguno de los detenidos que se fugaron de centro de reclusión en Manizales.
Judicial

Fuga de cinco detenidos en Manizales; uno de ellos es el feminicida de operaria de empresa de aseo

Refuerzan seguridad en Manizales.
Nación

Por riesgo terrorista, en Manizales prohíben parrillero en moto y drones

Los Nevados.
Nación

Autoridades reforzarán controles en la vía hacia el Nevado del Ruiz durante este puente festivo

Torre Chipre, en Manizales, Caldas.
Turismo

Este es el mirador más famoso de Manizales: gastronomía y adrenalina en un solo lugar

Capturado Manizales.
Nación

Investigan en Manizales a hombre que mató a un perro rescatado e hirió a su adoptante a tiros

Operativo en Manizales.
Nación

Desarticulan banda que comercializaba drogas en barrios de la comuna Universitaria de Manizales

Asesinan a Steven Portillo, funcionario de la Defensoría del Pueblo
Nación

Asesinan en Manizales a Steven Portillo, funcionario de la Defensoría del Pueblo en Caldas

Deslizamiento Manizales-Murillo.
Nación

No hay paso entre Manizales y Murillo: deslizamiento cerca al Nevado del Ruiz genera bloqueo

Nueva EPS
Salud

Millonarias deudas dejan sin atención de salud mental a usuarios de Nueva EPS en Manizales

Vía Murillo–Manizales.
Nación

Tumban medida que buscaba proteger al Parque Nacional de Los Nevados de turismo masivo

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