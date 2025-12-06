En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Dónde comprar vivienda en Colombia? Ciudades con mejor rentabilidad y propiedades más buscadas

¿Dónde comprar vivienda en Colombia? Ciudades con mejor rentabilidad y propiedades más buscadas

La gerente comercial de Fincaraíz, Lesly Posada, explicó cómo la preferencia por vivienda usada, el auge de las casas y el crecimiento de ciudades intermedias están redefiniendo por completo el mercado inmobiliario en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad