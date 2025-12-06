Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos favoritos en el Valle del Cauca gracias a su tradición, sencillez y variedad de opciones para apostar. Cada tarde, miles de jugadores siguen este sorteo con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse un premio.

Número ganador de Chontico Día hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Este popular chance ofrece varias formas de participación diseñadas para adaptarse tanto a apostadores frecuentes como a quienes juegan de manera ocasional. Cada modalidad combina intuición, probabilidad y un toque de suerte:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a estas alternativas, cada jugador puede diseñar la estrategia que mejor se ajuste a su estilo y experiencia.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las grandes razones de su popularidad es su bajo costo. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen fácilmente sin hacer grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para cobrar un premio es simple y debe realizarse en un punto de pago autorizado. Para ello, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el monto del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más queridos de la región. Cada tarde reúne a miles de apostadores que mantienen viva esta tradición del Valle del Cauca, todos con la misma esperanza: que la suerte los acompañe en el próximo sorteo.