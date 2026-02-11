Petro retiró al general al que señaló de liderar un complot para sabotear reunión con Trump

En medio del consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó retirar a un general de la Policía por un supuesto complot en su contra.

El mandatario señaló que el oficial tenía una “misión extra”, pues, según dijo, alguien le habría dado la orden de poner sustancias psicoactivas en su vehículo y que su propósito era sabotear la reunión con el entonces presidente Donald Trump el pasado 3 de febrero. Con el Decreto 0147 se oficializó esta decisión.

En el documento se lee: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional ‘por llamamiento a calificar servicios’ al brigadier general Urrego Pedraza Edwin, a partir de la comunicación del presente decreto”.

El decreto está firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el jefe de esa cartera, el general (r) Pedro Sánchez, se encuentra fuera del país.



Cabe mencionar que, en conversación con Blu Radio, el general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial y agregó que, de ser necesario, se sometería al polígrafo.