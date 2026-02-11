En vivo
Petro retiró al general al que señaló de liderar un complot para sabotear reunión con Trump

El decreto está firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el jefe de esa cartera, el general (r) Pedro Sánchez, se encuentra fuera del país.

Edwin Urrego Barranquilla.png
General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Policía
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

