Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian presiones por votos a contratistas de empresas públicas de El Santuario: alcaldía responde

Denuncian presiones por votos a contratistas de empresas públicas de El Santuario: alcaldía responde

La versión de la administración municipal es que se trata de una campaña de desprestigio contra el alcalde actual, Martín Duque, y anunciaron acciones ante la Procuraduría y la Fiscalía.

