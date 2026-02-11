Denuncian presiones por votos a contratistas de empresas públicas de El Santuario: alcaldía responde

Una carta enviada al concejo del municipio de El Santuario, Oriente del departamento, generó preocupación en algunos corporados, pues allí se denuncia que los contratistas de la empresa de servicios públicos de esa localidad están recibiendo presiones para que se les renueve el contrato, luego del tiempo que establece la ley de garantías por las elecciones que habrá este año.

Según leyó ante el recinto la secretaria del Concejo, están coaccionando a estas personas que laboran en EE.PP El Santuario E.S.P para que no solo voten por un candidato específico a la Cámara de Representantes, sino que ,además, le hagan campaña en redes sociales, pasen una lista con nombre y puestos de votación y hasta publiquen que votarán por esta persona, que aparecerá en el tarjetón con el número 115.

"Por parte del gerente Dubián Freddy Gómez, que también actúa a nombre del alcalde Martín Duque Gallo, para ejercer presión sobre nosotros y obligarnos a apoyar al candidato del Centro Democrático 115. Entre las acciones de constreñimiento hacen reuniones políticas en las instalaciones de la empresa de servicios públicos, para lo cual apagan todas las cámaras de seguridad de la empresa. Nos obligan a apagar los celulares y depositarlos en una canasta antes de empezar estas reuniones para promover al mencionado candidato. Nos exigen llenar una planilla de nombres, números de cédula y números de puesto de votación de familiares y amigos que tienen que estar obligados a votar por el referido candidato", detalla la misiva leída en el Concejo.

Ante la grave denuncia, la alcaldía, a través del secretario de Gobierno Faryd Rodríguez, también dio su versión indicando que se trata de una campaña de desprestigio contra el alcalde actual, pues a su juicio no hay pruebas que sustenten la denuncia. Por ello, incluso, anunció acciones ante la Procuraduría y la Fiscalía, como lo dijo en diálogo con Blu Radio.



"Tenemos claridad que una campaña de prestigio está haciendo contra la Administración Municipal. Porque nosotros en ningún momento hemos realizado eso. Sabemos que hay candidatos a partidos políticos que quieren desprestigiar a la Administración Municipal y están basando y valiendo de esto. Porque están enviando al Consejo Municipal correos y correos anónimos con esa información porque ni siquiera son denuncias que tienen un fundamento legal ni fáctico", indicó.

"Vamos a emitir un comunicado a la Procuraduría para que denuncie esta campaña política, que quieren como enlodar a la Administración Municipal y vamos a pronunciarnos también ante la Fiscalía General de la Nación, porque tenemos el tema de la falsa denuncia", apuntó.

Este medio conoció que se trataría de una pelea interna, entre un exmandatario de ese municipio y otro candidato del mismo partido, ambos con aspiraciones de llegar al Congreso de la República.

Así fue el momento: