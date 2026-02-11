¿Maithé López se pierde el resto del Sudamericano Sub 20? Responde Paniagua

La Selección Colombia femenina Sub-20 vive un presente alentador en el Sudamericano: lidera el Grupo A con siete puntos y ya aseguró su clasificación anticipada al hexagonal final. Sin embargo, en medio del buen momento colectivo, una pregunta encendió las alarmas tras la victoria frente a Uruguay: ¿qué pasa con Maithé López, la goleadora del equipo?

La delantera no salió para el segundo tiempo ante las charrúas y, de inmediato, surgieron dudas sobre la gravedad de su situación. En diálogo con Blog Deportivo, el técnico Carlos Paniagua llevó tranquilidad y explicó que la atacante no sufre una lesión de gravedad.

“No es un desgarro, es simplemente una contractura en el aductor”, aclaró el entrenador, quien insistió en que la prioridad es cuidarla pensando en lo que viene.

El contexto físico de Maithé no es menor. Según detalló el técnico, la jugadora venía de un periodo sin competencia formal desde mayo del año pasado, cuando militaba en Estados Unidos. Posteriormente, tras un microciclo con la selección en noviembre, sufrió una lesión en la rodilla derecha jugando con Santa Fe. Se reincorporó al grupo el pasado 16 de enero e hizo una buena pretemporada, pero la carga de partidos del Sudamericano ha pasado factura.



¿Jugará contra Paraguay?

Por eso, el cuerpo técnico analiza incluso la posibilidad de no utilizarla frente a Paraguay, en el último partido de la fase de grupos.



“Lo más importante es que esté a punto a partir del lunes, cuando comienza el hexagonal final”, explicó Paniagua.

Carlos Paniagua, técnico de la Selección Colombia femenina Foto: AFP

Además, Maithé es una de las cuatro jugadoras apercibidas con tarjeta amarilla, junto a Fernanda Viáfara, Juana Ortegón y Mariana Silva, piezas clave en la columna vertebral del equipo. Una nueva amonestación podría dejarlas fuera del primer juego de la siguiente fase.

Más allá del caso puntual de la delantera, el entrenador destacó la evolución del equipo en el torneo. Tras un debut marcado por la ansiedad y los nervios propios de un campeonato internacional, Colombia ha ido “de menos a más”. La victoria ante Venezuela fortaleció la confianza emocional, y contra Uruguay el equipo mostró una versión más sólida con la pelota y mayor control del juego.

El próximo partido de la tricolor en la fase de grupos del Sudamericano será el 12 de febrero contra las anfitrionas desde las 4:00 de la tarde.