Mega Millions sortea US$ 385 millones este viernes: el premio que puede cambiarlo todo

Este viernes, la famosa lotería Mega Millions de Estados Unidos sorteará un premio extraordinario de US$385 millones, es decir, más de 1,4 billones de pesos colombianos.

¡Puedes soñar a lo grande, porque con esa cantidad harás realidad todo lo que imaginas… y mucho más!

Y aquí viene lo mejor: Mega Millions es única en su tipo. Es la única lotería en EE. UU. que premia incluso a quienes se quedan a un paso del gran jackpot, con premios secundarios que pueden ir de US$ 2 millones hasta US$ 10 millones, según los multiplicadores.

¿Estás listo para convertir tus sueños en realidad con más de 1,4 billones de pesos?



Gracias a LottoExpress, el servicio líder mundial para comprar boletos de lotería en línea, los colombianos pueden jugar al Mega Millions desde casa, de forma fácil, segura y sin viajar a Estados Unidos.

¿Cuál es la mejor parte de jugar al Mega Millions en línea con LottoExpress?

¡Nuestros jugadores no solo participan, también ganan!

Publicidad

Hace poco, una jugadora ucraniana llamada Nataliia ganó US$1 millón jugando al Mega Millions a través del servicio.

En sus 24 años de historia, LottoExpress ha construido una reputación sólida, con más de US$130 millones pagados en premios a miles de boletos ganadores en todo el mundo.

Cómo jugar al Mega Millions en línea con LottoExpress

Publicidad

Para participar, solo tienes que ingresar a la página del Mega Millions en LottoExpress, elegir tus cinco números principales y un número adicional, crear tu cuenta y confirmar tu participación.

Tras comprar tu boleto, un representante local de LottoExpress en Estados Unidos adquiere el boleto físico oficial en tu nombre y te envía una copia digital directamente a tu cuenta personal.



¿Qué pasa si ganas?

Si ganas, disfrutas el premio completo, 100% libre de comisiones. Recibirás una notificación por correo electrónico o mensaje de texto.

Si el premio es menor que US$600, el dinero se deposita directamente en tu cuenta.

Si ganas el premio mayor del Mega Millions, LottoExpress cubrirá todos los gastos de tu viaje a Estados Unidos para reclamar el premio. ¡No tendrás que preocuparte por nada!



¡Sueña a lo grande!

¿Estás listo para transformar tus sueños en realidad con más de 1,4 billones de pesos? ¡Dale una oportunidad a la suerte!

Compra hoy mismo tus boletos oficiales del Mega Millions para el sorteo de este viernes 13 de febrero y tendrás la oportunidad de convertirte en el próximo multimillonario.

Lotto Direct Limited opera el LottoExpress.com. Lotto Direct Limited está autorizada por la Autoridad de Juego de Malta. Referencia de la licencia MGA/CRP/402/2017. 18+ de . El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/

