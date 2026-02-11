En vivo
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella

Nación

Flores colombianas llegan al Capitolio en Washington en la antesala de San Valentín

Cada senador y representante estadounidense recibirá un ramo de flores cultivadas en Colombia.

