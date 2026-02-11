Flores colombianas llegan al Capitolio en Washington en la antesala de San Valentín

En la antesala de San Valentín, las flores colombianas volvieron a abrirse paso en Washington. La Embajada de Colombia en Estados Unidos, junto con Asocolflores, inició la entrega de arreglos florales a las 535 oficinas del Congreso.

El embajador Daniel García-Peña lideró esta jornada en el Capitolio, donde cada senador y representante recibirá un ramo de flores cultivadas en Colombia.

Vale recordar que Colombia es el principal proveedor de flores frescas cortadas para el mercado estadounidense. Solo en enero y febrero de 2025 se exportaron cerca de 720 millones de tallos, equivalentes a 52.000 toneladas, para atender la alta demanda de San Valentín en Estados Unidos. La fecha representa uno de los picos más fuertes del año para el sector, que concentra buena parte de sus ventas en este mercado.

Rosas colombianas exportadas para San Valentín Foto: Blu Radio

La industria floricultora genera empleo para cientos de miles de familias en Colombia y también impacta la economía estadounidense en áreas como transporte, distribución y comercio minorista. Por eso, desde Asocolflores destacan que cada temporada no solo se trata de una celebración, sino de una cadena productiva que conecta a ambos países.