En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Petro no tendrá que retractarse por su frase sobre Jesús y María Magdalena; tutela fue rechazada

Petro no tendrá que retractarse por su frase sobre Jesús y María Magdalena; tutela fue rechazada

“Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena porque un hombre así sin amor no podría existir", dijo el presidente el 27 de enero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad