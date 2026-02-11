Ausencia en Atlético Nacional preocupa a sus hinchas de cara duelo vs. Fortaleza

Este 2026 no ha tenido mucha actividad para Atlético Nacional, pues, hasta ahora, solo ha disputado dos partidos oficiales en dos meses y este 12 de febrero disputará el tercero por la Liga BetPlay frente a Fortaleza por la Liga BetPlay 2026.

Pero previo al duelo, a través de sus redes sociales, el club confirmó algo que los hinchas lamentaron inmediatamente ya que en esta fecha tampoco estará disponibles Cristian 'Chicho' Arango, pese a tener el aval para poder debutar con el equipo paisa tras su reciente traspaso desde la MLS.

Cristian 'Chicho' Arango // Foto: Atlético Nacional

¿Por qué 'Chicho' Arango no estará vs. Fortaleza?

De acuerdo con versiones cercanas al club, la razón por la que el delantero no estará frente al cuadro capitalino fue por una decisión netamente técnica y de adaptación a la espera que se encuentre al 100 % para el fin de semana para el duelo contra Deportivo Cali en Palmaseca.

En ese orden de ideas, los hinchas verdolagas tendrán que esperar un poco más para ver al delantero en acción. Sin embargo, Alfredo Morelos estaría listo para volver al once titular y seguir ampliando su racha goleadora con la camiseta del cuadro paisa.



Cristian 'Chicho' Arango en Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

Los impresionantes números de Cristian Arango

El fichaje del delantero fue “un golpe sobre la mesa”, según algunos medios y periodistas, por parte del cuadro verdolaga. El paisa ha disputado un total de 378 partidos como profesional con un saldo de 129 goles en clubes como Tondela, Valencia Mestalla, Los Ángeles FC, Pachuca, Real Salt Lake, San Jose Earthqueakes y Millonarios, demostrando su gran capacidad goleadora.

“Es algo que se venía gestionando hace unos años con la dirigencia. Era un deseo familiar. Mis padres me inculcaron ser hincha de Nacional y siempre me encantaba ver al club jugar”, dijo en su llegada al cuadro verdolaga, dejando claro que estará dispuesto a dar todo de sí cada vez que vista la camiseta verdolaga.