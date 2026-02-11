Propuestas Juan Manuel Galán: Recap - programa completo del 11 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 11 de febrero:
- El precandidato Juan Manuel Galán habló sobre sus propuestas para aspirar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
- El mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, tras el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte en el norte de Bogotá.
- Diosdado Cabello lanzó crítica al presidente Gustavo Petro por las acciones militares contra el narcotráfico en la frontera.
- Fuertes lluvias en Bogotá generaron problemas en la movilidad.
- Las pruebas de pretemporada en la Fórmula 1 con las nuevas especificaciones de la FIA.