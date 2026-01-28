Hay molestia en la Iglesia Católica por frase de Petro sobre Jesús y María Magdalena

Siguen los ecos de las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro desde el hospital San Juan de Dios, donde en un largo discurso, dio una interpretación personal sobre la figura de Jesús y su relación con María Magdalena y aseguró que habrían tenido relaciones íntimas.

Ante esto, la Iglesia Católica pidió a los funcionarios públicos, sin importar su rango o área de trabajo, promover el respeto por las diferentes creencias religiosas. Todo esto en un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Cartagena, Franciso Javier Múnera; el vicepresidente y arzobispo de Tunja, Grabiel Ángel Villa, y el secretario general y obispo de Engativá, Germán Medina Acosta.

Allí señalaron que, como pastores han escuchado el sentir de millones de fieles del país, y han reiterado que Jesucristo los hace hacer un llamado al respeto por las creencias religiosas y, si bien para muchos es un personaje histórico, para otro sector de la población, implica respeto y adoración como parte de un Dios verdadero.

El texto señala que en Colombia, y citan sentencias de la Corte Constitucional, es obligatorio el respeto a las religiones, a la no interferencia y a la protección de las personas en sus creencias.



“Por lo tanto, consideramos que ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos y, al contrario, el poder público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las confesiones religiosas”, dice el mensaje.

Además, los obispos de Colombia invitaron a todos a leer los evangelios y repasar las enseñanzas del catecismo. Un mensaje que evidencia el enorme malestar que ha tenido la Iglesia Católica y también el reclamo de algunos fieles por las manifestaciones del presidente Gustavo Petro.