Deportivo Cali vence 0-2 a Cúcuta en el debut de Rafael Dudamel y se acerca al grupo de los ocho

El Deportivo Cali comenzó con victoria la era del técnico venezolano Rafael Dudamel tras imponerse 0-2 al Cúcuta Deportivo en el estadio Estadio General Santander, en compromiso correspondiente a la jornada 11 de la Liga BetPlay I-2026.

El conjunto vallecaucano logró un triunfo importante como visitante, apoyado en su solidez defensiva y en la eficacia ofensiva que le permitió capitalizar las oportunidades más claras del partido.

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Durante el primer tiempo, el equipo local intentó tomar la iniciativa y presionar en campo rival. Sin embargo, el arquero peruano Pedro Gallese fue clave para sostener el empate parcial con varias intervenciones que evitaron la caída de su arco. Las aproximaciones del cuadro motilón no lograron romper la resistencia del guardameta, lo que mantuvo el partido abierto antes del descanso.

La diferencia llegó en el inicio del segundo tiempo gracias al extremo Avilés Hurtado. El atacante abrió el marcador al minuto 48 tras una asistencia de Juan Ignacio Dinenno, en una jugada que fue revisada por el VAR antes de ser validada. Más adelante, Hurtado volvió a aparecer para ampliar la ventaja con una media volea luego de un pase de cabeza de José Caldera, sellando así la victoria del conjunto ‘azucarero’.



Final del partido. pic.twitter.com/McpPZmpuyj — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) March 14, 2026

El compromiso también estuvo marcado por incidentes en las tribunas del escenario deportivo. Sobre el minuto 41 del primer tiempo, el partido tuvo que ser suspendido durante varios minutos debido a enfrentamientos entre hinchas del equipo local. La situación obligó a la intervención de la Policía y generó momentos de tensión en el estadio.

Con el resultado final, el Deportivo Cali llegó a 15 puntos y se ubicó en la novena posición del campeonato, mientras que el Cúcuta Deportivo se mantiene en la parte baja de la tabla con seis unidades y sufrió además la expulsión de Lucas Ríos en los minutos finales.