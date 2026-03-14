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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali vence 0-2 a Cúcuta en el debut de Rafael Dudamel y se acerca al grupo de los ocho

Deportivo Cali vence 0-2 a Cúcuta en el debut de Rafael Dudamel y se acerca al grupo de los ocho

Sobre el minuto 41 del primer tiempo, el partido tuvo que ser suspendido durante varios minutos debido a enfrentamientos entre hinchas del equipo local.

Deportivo Cali vence 0-2 a Cúcuta en el debut de Rafael Dudamel y se acerca al grupo de los ocho
Deportivo Cali vence 0-2 a Cúcuta en el debut de Rafael Dudamel y se acerca al grupo de los ocho
Foto: X @DeportivoCaliCP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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