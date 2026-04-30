Habilitan paso a dos carriles en la vía Mosquera – La Mesa

En la antesala del puente festivo del Día del Trabajo (1 de mayo), cuando aumenta la salida de viajeros desde Bogotá, las autoridades de Cundinamarca anunciaron la reapertura controlada de la vía entre Mosquera y La Mesa, tras intensas labores para remover material que mantenía bloqueado el corredor.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, informó que ya fue retirado el 100 % del material lodoso que cubría la carpeta asfáltica en ocho puntos críticos de la vía. Los trabajos, que completaron 72 horas continuas, permitieron evacuar más de 2.000 metros cúbicos de lodo y escombros, con el apoyo de 34 máquinas.

Apertura con restricciones desde este 30 de abril

Desde las 8:00 a.m. de este miércoles 30 de abril, el corredor quedó habilitado con tránsito bidireccional, pero bajo condiciones especiales:

Reducción de carriles: entre los kilómetros 95 y 74 se pasa de dos carriles a uno.

entre los kilómetros 95 y 74 se pasa de dos carriles a uno. Control de velocidad en el tramo intervenido.

en el tramo intervenido. Presencia de la Policía de Carreteras con puestos de control.

Además, a partir de las 4:00 p.m., por la alta demanda vehicular de la operación éxodo, se implementará un reversible continuo desde la glorieta de Toreros, en Mosquera, hasta el municipio de Apulo.



También habrá restricción para vehículos de carga superior a 3,4 toneladas, con el fin de facilitar la movilidad y reducir riesgos en la zona afectada.

Trabajos continúan en punto crítico

Aunque la vía ya está habilitada, las labores no han terminado. En el kilómetro 96, sector Chantilly, continúan las operaciones para reducir el nivel de un represamiento de lodo que, en ocasiones, ha llegado a desbordarse sobre la carretera.

En este punto trabajan:

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2 retroexcavadoras de oruga de brazo largo

2 equipos tipo vactor

23 volquetas

El objetivo es evitar que el material vuelva a invadir la vía y garantizar condiciones seguras para los viajeros.

Riesgo de cierres si hay lluvias

Las autoridades advirtieron que, en caso de lluvias intensas, el nivel del lodo represado podría alcanzar su punto máximo, lo que obligaría a realizar cierres temporales en el corredor. De presentarse esta situación, la vía alterna recomendada será la Troncal del Tequendama.

Recomendación a los viajeros

Pese a la reapertura, el gobernador fue enfático en recomendar a los ciudadanos: “Si su destino lo permite, evite tomar este corredor y priorice rutas alternas”. La advertencia se da en un contexto de alta movilidad por el puente festivo, donde miles de vehículos suelen salir de Bogotá hacia destinos turísticos en Cundinamarca y el occidente del país.

Ya removimos el 100 % del material lodoso en la vía Mosquera - La Mesa, que cubría la carpeta asfáltica en los ocho puntos afectados. A partir de las 8:00 a.m. de hoy, 30 de abril, habilitaremos el tránsito bidireccional por este corredor, con reducción de dos carriles a uno… pic.twitter.com/I67ypqNnQY — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 30, 2026