Hospital de Roldanillo suspenderá servicio de especialistas desde el 1 de mayo

El norte del Valle del Cauca está en riesgo de quedarse sin atención de especialistas en uno de sus hospitales, en medio de la crisis financiera que está viviendo el sistema de salud.

Se trata del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo que actualmente atiende a unas 25.000 personas. Hoy, las deudas de la EPS Coosalud y la Nueva EPS, superan los 20 mil millones de pesos, situación que se hace cada vez más insostenible.

Por esta razón, el centro Asís ha tomado la decisión de que a partir de este viernes deberá suspender sus servicios con especialistas, hasta no tener una respuesta o el giro de estas EPS.

“Suspender servicios por evento y ambulatorios, obviamente sin afectar el servicio de urgencias, porque es que cada atención que hagamos pues requiere unos insumos, bien sea de laboratorio, diagnóstico, contratación de personal y no tenemos recursos para seguir atendiendo a la población. Servicios de cirugía general, ginecostatricia, pediatría, traumatología, urología. Estos servicios cuando no son una urgencia pues no se volverían a prestar a partir del primero de mayo.”, señaló Mauricio Saldarriaga, gerente del hospital.



Tanto la nueva EPS como Coosalud le deben cada una alrededor de 10 mil millones al hospital de Roldanillo. El caso que más preocupa es el de Coosalud por la intención que tiene el gobierno nacional de suspender su licencia.

“Nunca ha sido nuestro interés afectar la prestación de servicios y afectar a los usuarios, pero la incertidumbre jurídica sobre la parte financiera es muy difícil. En este momento para la institución 10 mil millones que se quedarían en la basura de servicios prestados donde el hospital tuvo que pagar sangre, comprar oxígeno, pagar gasolina, pagarle a los médicos y no tenemos forma que nos retornen esa plata para poder asumir nuestros compromisos y nuestras deudas con nuestros proveedores.” finalizó.

Con la decisión del cierre de estos servicios no solo se afecta a Roldanillo sino también a los municipios de Bolivar, La Unión, Versalles, El Dovio, La Victoria y algunos pacientes de Zarzal.