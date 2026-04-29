Instituto de Cancerología no atenderá pacientes de Nueva EPS por falta de contrato y deudas

La decisión se toma tras meses de negociaciones fallidas con la EPS, sin que se haya logrado firmar un contrato ni acordar el pago de la cartera pendiente.

El Instituto Cancerológico es una entidad pública adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. Que una entidad de esa naturaleza llegue a este punto con una EPS también intervenida por el Estado genera una situación sin precedentes.

El INC tiene personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera (condición que obtuvo en el gobierno Petro), hace parte del sector descentralizado de la rama ejecutiva nacional y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Instituto precisó que durante varios meses siguió atendiendo pacientes de la Nueva EPS sin contrato vigente, sin recibir pagos por la atención prestada y sin autorizaciones.



La directora general del INC, Carolina Wiesner Ceballos, firmó el comunicado en el que reconoce que la medida se postergó el mayor tiempo posible, porque la razón de ser de la institución es atender a pacientes con cáncer.

Comunicado Instituto Cancerología Foto: Instituto Cancerología

Sin embargo, advirtió que también debe proteger la sostenibilidad financiera del Instituto para que pueda seguir funcionando en el futuro.

El INC no es solo un hospital. También investiga el cáncer, diseña políticas en la materia y forma especialistas, lo que hace que su estabilidad financiera tenga un impacto que va más allá de la atención directa a los pacientes.

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La entidad recomendó a los afiliados de Nueva EPS con diagnóstico reciente comunicarse directamente con su aseguradora a partir del 1 de mayo para recibir orientación sobre dónde serán atendidos.

Comunicado Instituto Cancerología Foto: Instituto Cancerología

Además, precisó que seguirá atendiendo sin restricción las urgencias oncológicas las 24 horas y a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La reacción del interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, fue de rechazo.

Es mi responsabilidad responder al Instituto Nacional de Cancerología quien plantea cerrar servicios a pacientes que demandan ser tratados dignamente, y sin siquiera tomarse la molestia de llamarme y construir conjuntamente soluciones. @Supersalud @MinSaludCol pic.twitter.com/pt1CuQIPH5 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 29, 2026

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Cuestionó que no fue notificado previamente de la decisión y advirtió que, al ser el INC una entidad pública, debía actuar de forma integrada y coordinada con el Ministerio de Salud, sin generar impacto en los pacientes ni vulnerar la confianza en el sistema.



Las cifras que explican la magnitud del problema

Desde la intervención de la Nueva EPS en abril de 2024 hasta septiembre de 2025, la deuda con el Instituto asciende a 16.995 millones de pesos de cartera vencida, una cifra tres veces mayor a la registrada antes de que el Ministerio de Salud interviniera la EPS. El instituto atiende alrededor de 25.000 pacientes con cáncer, un 20% corresponde a pacientes de la Nueva EPS.