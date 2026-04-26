Asciende a 19 los muertos por el atentado terrorista en la vía Panamericana, Cauca

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de un comunicado, confirmó que en total fueron 19 las personas que fallecieron en el atentado terrorista ocurrido en el sector de El Túnel, en la vía Panamericana.

En el documento, se indica que desde las 8:00 de la mañana de este domingo se inició con el proceso de abordaje forense de los 19 cuerpos que han recibido. Labores que se adelantarán con seis equipos de médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y demás personal de apoyo, para conocer la identidad plena de las víctimas.

Personal de Cali tuvo que trasladarse hasta la ciudad de Popayán para apoyar e proceso, además de contar con el respaldo de la Policía.

"El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra atento a la llegada de los familiares de las víctimas, con el fin de continuar los procesos de identificación y adelantar la entrega de los cuerpos, garantizando en todo momento el rigor técnico-científico, el enfoque humanitario y el respeto a la dignidad de las personas fallecidas", finaliza el comunicado.



Aumentan a 19 los muertos por atentado en vía Panamericana // Medicina Legal

Así fue el atentado

En el sector El Túnel, en la vía Panamericana, municipio de Cajibío, Cauca, disidencias de las Farc activaron un cilindro con explosivos que impactó un autobús. La explosión destruyó varios vehículos y un tramo de la carretera. El Ejército atribuye el hecho a la columna Jaime Martínez del EMC, comandada por alias 'Iván Mordisco'.

Atentado con cilindro bomba en vía Panamericana. Foto: Redes sociales

El gobernador del Cauca, Ocatavio Guzmán, calificó el hecho como una tragedia que enluta al departamento y resaltó la grave afectación a la infraestructura vial, especialmente a la Panamericana. Cajibío está a 35 km de Popayán, ciudad a la que llegó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, con la cúpula militar y policial.

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Este atentado ha generado el rechazo internacional, incluida la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que condenó los ataques indiscriminados contra la población civil en Cauca y Valle del Cauca. Este organizmo recordó que estos hechos están prohibidos por el DIH, pidió a los grupos armados no estatales respetarlo y exigió al Estado tomar medidas para proteger a la población y prevenir más violencia.