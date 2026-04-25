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Así fue la persecución del sospechoso del tiroteo en cena de corresponsales: Trump publica video

El presidente Trump difundió en Truth Social material del momento en que un hombre de 31 años es perseguido y reducido tras el ataque.

Sospechoso del tiroteo en cena de corresponsales
Sospechoso del tiroteo en cena de corresponsales
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado, 25 de abril, en su red social Truth Social varias imágenes y un video que muestran momentos de la persecución y captura del presunto responsable del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Las publicaciones del mandatario no incluyen texto explicativo y se limitan a difundir material visual del incidente, protagonizado por un hombre de 31 años, oriundo de California, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente.

sospechoso del tiroteo en cena de corresponsales
sospechoso del tiroteo en cena de corresponsales
Foto: redes sociales

En dos de las imágenes se observa al sospechoso reducido en el suelo, boca abajo y sin ropa, mientras es vigilado por agentes de seguridad. Por su parte, el video muestra al individuo corriendo por los pasillos del hotel donde se desarrollaba el evento. En la grabación también se aprecia el momento en que un agente abre fuego en su dirección.

Sin embargo, el material no permite establecer con claridad el desenlace de los disparos, ya que el sujeto sale del encuadre justo cuando el uniformado acciona su arma, lo que impide confirmar si resultó herido en ese instante.

Cabe recordar que esta era la primera cena de la WHCA a la que asistía Trump como presidente, luego de haberlas evitado durante su primer mandato, así como el año pasado, tras su regreso a la Casa Blanca después de las elecciones de noviembre de 2024.

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