Video: momento exacto del atentado con cilindro bomba en vía Panamericana, Cauca

Un video revela el instante en que se registró el atentado con un cilindro bomba en la vía Panamericana, a la altura del sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, en horas de la mañana de este sábado 25 de abril.

En las imágenes se observa a varios vehículos detenidos en la vía cuando, de repente, ocurre una fuerte explosión. La detonación alcanzó a varios automotores que transitaban por la zona, algunos de los cuales terminaron volcados por la onda expansiva.

El impacto dejó completamente destruido el tramo de la carretera donde ocurrió la explosión, generando un enorme cráter que obligó a la suspensión total del tránsito en este corredor vial clave del suroccidente del país.

Momento exacto del atentado:



De acuerdo con las autoridades, al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas como consecuencia de este ataque, calificado como indiscriminado contra la población civil. El atentado habría sido perpetrado por presuntos guerrilleros que lanzaron el cilindro cargado con explosivos directamente sobre un vehículo de transporte público.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la gravedad de los hechos y señaló que “fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja siete civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad”.