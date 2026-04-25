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Así quedó la vía Panamericana tras ataque con cilindro bomba que cayó sobre bus intermunicipal

Este es el sexto ataque terrorista ocurrido en la región el día sábado. El octavo en total en las últimas 30 horas.

Ataque con explosivos en El Túnel, Cajibío, Cauca.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

Completamente crítica y descontrolada es la situación de orden público que se vive este sábado en el departamento del Cauca. En plena vía Panamericana a la altura del sector del Túnel, en Cajibío, disidentes de las Farc perpetraron otro atentado terrorista con cilindros explosivos.

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Uno de estos artefactos cayó encima de una buseta de transporte intermunicipal y la explosión provocó que varios vehículos que se encontraban en la vía resultaran volcados. El sector de la carretera donde ocurrió la explosión, quedó completamente destruido por el impacto.

Así quedó la vía Panamericana tras el ataque

Lo más preocupante que el sector actualmente se encuentra sitiado por las disidencias de las Farc, pues horas antes bloquearon el paso de vehículos en la vía Panamericana, para impedir el paso de la fuerza pública para intervenir la situación. En el hecho varias personas resultaron heridas o muertas, sin embargo, aún no se conoce un reporte oficial con el número de víctimas.

Este es el sexto ataque terrorista ocurrido en la región el día sábado, el octavo en total en las últimas 30 horas.

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