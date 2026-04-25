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Ataque a radar Santana en Cauca deja fuera de servicio estación aérea

Desde aproximadamente las 6:30 de la mañana, el sistema de radar localizado en el Cerro Santana fue blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales.

Radar Santana en el Cauca
Radar Santana en el Cauca
Foto: Aeronáutica y cortesía
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

La Aeronáutica Civil de Colombia rechazó el ataque terrorista contra el Radar Santana, una infraestructura aérea estratégica ubicada en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la entidad, desde aproximadamente las 6:30 de la mañana, el sistema de radar localizado en el Cerro Santana fue blanco de ataques por parte de grupos armados ilegales. El reporte preliminar indica que el sistema de antenas sufrió impactos directos, lo que ocasionó la salida de servicio de esta estación de vigilancia aérea.

La Aerocivil señaló que su prioridad principal fue garantizar la seguridad del personal técnico que opera en la estación, así como de los integrantes de la Fuerza Pública encargados de su custodia.

Gracias a la rápida reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, el personal se encuentra a salvo y en constante comunicación con las autoridades.

Radar aéreo de Santana, en El Tambo, Cauca.
Aeronáutica Civil.

“A pesar del daño en la infraestructura de vigilancia radar, la Aerocivil entrega un parte de tranquilidad a las aerolíneas y usuarios. Gracias a la robustez, redundancia y resiliencia tecnológica de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia, la operación aérea continuará desarrollándose de forma segura y eficiente”, indicó la entidad.

La Aerocivil condenó estos hechos y advirtió que los ataques contra la infraestructura aeronáutica afectan bienes públicos y pueden poner en riesgo un servicio esencial para la conectividad y la seguridad aérea nacional e internacional.

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Finalmente, la entidad informó que continúa evaluando los daños ocasionados y adelantará las acciones necesarias para lograr la pronta recuperación de este sistema estratégico.

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