Nueva masacre sacude a Colombia: ataque deja tres muertos y varios heridos en Cúcuta

Colombia nuevamente se ve sacudida por una masacre que deja tres muertos y tres más heridos, esta vez en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. Los hechos ocurrieron en el asentamiento humano El Talento, en la ciudad de Cúcuta, mientras avanzan las investigaciones de quienes serían los responsables de este ataque. Primeras informaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta, es que los hombres armados llegaron a la vivienda y con sus fusiles asesinaron a esta tres personas.

Este suceso se enmarca en una preocupante escalada de asesinatos que ha azotado a la región fronteriza durante las últimas semanas.



Los hechos en el asentamiento El Talento

De acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados que se identificaron como miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) irrumpieron en el sector utilizando armas de largo alcance. Los atacantes dispararon indiscriminadamente contra los integrantes de una familia que se encontraban en la entrada de su vivienda.



Entre las víctimas mortales se confirmó la presencia de un joven de tan solo 16 años

Además de los fallecidos, el ataque dejó a tres personas lesionadas: dos mujeres y un hombre, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz para recibir atención médica especializada.

Las autoridades locales manejan una hipótesis que vincula este crimen con el conflicto armado que persiste en la zona del Catatumbo. Se reveló que la familia atacada había llegado al asentamiento El Talento hace apenas tres días, huyendo del municipio de Tibú.

La policía advierte que no se descarta que el ataque sea una represalia directa, ya que se presume que uno de los miembros de la familia pudo haber pertenecido en el pasado a las filas de las disidencias del Frente 33 de las Farc.