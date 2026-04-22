Angie Rodríguez amplía denuncias de extorsión: “Dicen que tienen línea con Juliana y con Carrillo”

Nuevamente el Gobierno nacional está en el ojo del huracán por cuenta de las denuncias de la actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien en Mañanas Blu amplió su denuncia contra Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Rodríguez, quien hasta hace pocos meses se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y fue una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, aseguró que dentro del Gobierno hay sectores que “no creen que este proyecto vaya a continuar” y, por ello, estarían “exprimiendo” los recursos públicos.

Ha denunciado que la está extorsionando desde su mismo círculo en el Gobierno: "Hay una red de concierto para delinquir contra mí. Yo entregué todos los chats. Y presuntamente sé quién es mi extorsionista, lo confronté", explicando que ya hizo denuncias.

Contó que justo ayer, martes 21 de abril, dichas extorsiones se intensificaron por vía chat: "Son terribles, dicen que tienen línea con Juliana, con Carrillo (...) Me amenazan, me extorsionan, me dicen que me tienen vigilada". Rodríguez denunció que las amenazas provienen de una persona cercana que ella misma llevó del Dapre al Fondo de Adaptación



Rodríguez, quien fue considerada una de las mujeres más poderosas del país durante su año de gestión en el Dapre, aseguró que decidió hablar tras sentirse amenazada y sin el respaldo de los esquemas de seguridad que debería tener por su cargo.



El extorsionista en el Fondo de Adaptación

Según su relato, el extorsionista le exigía dinero y le aseguraba tener contactos en las altas esferas del poder. “Presuntamente sé quién es el extorsionista por la manera en que hablaba... él dice que él tiene línea con Juliana, con el señor Carlos Carrillo”, afirmó la funcionaria, señalando que el sujeto la espiaba y la grababa en situaciones de confianza.

La funcionaria relató que el pánico se apoderó de ella cuando le exigieron una suma millonaria. “Accedí a enviarle... él me dijo 20 de los grandes, eran 20 millones... si usted no me los da en tanto tiempo, usted ya sabe lo que le va a pasar”.

Ante la gravedad de la situación, Rodríguez confrontó al presunto extorsionista, quien terminó firmando su renuncia y abandonando la entidad.

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