El petrismo renuncia a la Constituyente

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las banderas políticas más controvertidas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, será oficialmente desmontada en las próximas horas. Así lo reveló en primicia el periodista Ricardo Ospina durante la emisión de Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Según la información, el comité promotor encargado de impulsar la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente anunciará el retiro de la iniciativa, una decisión que marca un giro en la estrategia política del petrismo en plena campaña de segunda vuelta presidencial.

El anuncio será realizado inicialmente por Armando Wouriyu, quien encabeza el comité promotor creado para impulsar la propuesta. Posteriormente, el candidato presidencial Iván Cepeda se dirigirá al país para exponer lo que su campaña ha denominado una “alocución” sobre el tema.

La Constituyente se convirtió en un obstáculo político

De acuerdo con la información entregada por Ospina, dentro del petrismo existe consenso en que mantener viva la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente dificultaba la llegada de nuevos apoyos políticos, especialmente desde sectores de centro que podrían resultar determinantes en la definición electoral.



Según dijo el periodista, el comité promotor le oficializará al país la determinación de desmontarse de la recolección de firmas hacia una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta había sido promovida reiteradamente por el presidente Petro durante los últimos meses. Incluso, hasta la semana pasada el mandatario insistía durante sus recorridos por la región Caribe en la necesidad de que sus seguidores respaldaran con firmas la convocatoria de una constituyente. Sin embargo, tras los resultados de la primera vuelta presidencial, la discusión interna habría cambiado de rumbo.

Conversaciones entre Petro e Iván Cepeda

La información revelada en Mañanas Blu indica que desde comienzos de esta semana se produjeron conversaciones entre el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda sobre la conveniencia de abandonar la propuesta.

Según las fuentes consultadas, el mandatario terminó convencido de que el retiro de la iniciativa era necesario para facilitar acercamientos con sectores políticos moderados y ampliar las posibilidades de construir alianzas de cara a la segunda vuelta. En lugar de insistir en la Asamblea Nacional Constituyente, el petrismo buscaría reorientar el discurso hacia el impulso de reformas sociales y la construcción de un “gran acuerdo nacional”, una de las propuestas centrales que ha venido promoviendo la campaña de Cepeda.

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El anuncio oficial se conocerá en las próximas horas y estará acompañado por el pronunciamiento del candidato Iván Cepeda, quien explicará el nuevo rumbo de la estrategia política del petrismo en la recta final de la campaña presidencial.

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