“No impulsaremos una Asamblea Nacional Constituyente": María José Pizarro, jefe de debate de Cepeda

La senadora María José Pizarro, jefe de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, aseguró que la candidatura del Pacto Histórico y la denominada Alianza por la Vida no impulsará una Asamblea Nacional Constituyente, en respuesta a los cuestionamientos que han surgido durante la recta final de la campaña presidencial.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la congresista reiteró que la prioridad del proyecto político es construir un acuerdo nacional que permita avanzar en reformas sociales y superar los bloqueos institucionales que, según afirmó, han frenado cambios importantes para el país. Sus declaraciones se producen en medio del debate generado por las posiciones del presidente Gustavo Petro sobre una eventual Constituyente y las dudas de diversos sectores sobre el rumbo que tomaría un eventual gobierno de Iván Cepeda.

“No vamos a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente”

Uno de los momentos centrales de la entrevista se produjo cuando Pizarro fue consultada sobre si la campaña estaría dispuesta a descartar de manera definitiva la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para ampliar apoyos políticos.

“Nosotros no vamos a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, lo hemos dicho. Creemos en un acuerdo nacional”, dijo. Pizarro explicó que la figura de la Constituyente existe dentro de la Constitución Política de Colombia y que cualquier sector político o ciudadano puede promoverla. Sin embargo, insistió en que no forma parte de la estrategia electoral de Cepeda.



Nosotros no estamos impulsando una Asamblea Nacional Constituyente. En esta campaña no se ha impulsado una Asamblea Nacional Constituyente; se ha hablado de un acuerdo nacional Puntualizó.

La dirigente reconoció que el mecanismo constitucional existe, pero subrayó que la apuesta principal es lograr consensos políticos y sociales que permitan materializar reformas pendientes.

El debate sobre el papel de Gustavo Petro

Otro de los temas abordados fue la participación del presidente Gustavo Petro en la campaña presidencial. Luego de que el mandatario señalara públicamente que conoce las “debilidades” de la campaña progresista y anunciara una participación más activa, surgieron especulaciones sobre el alcance de su involucramiento.

Publicidad

Pizarro evitó referirse a escenarios como una eventual renuncia del jefe de Estado y destacó que Petro sigue siendo una figura fundamental dentro del proyecto político.

“El presidente Gustavo Petro es líder indiscutible de este proyecto político”. No obstante, también dejó claro que el mandatario debe actuar dentro de los límites establecidos por la ley y las responsabilidades propias de su cargo. La senadora rechazó además cualquier interpretación que sugiera una ruptura entre la campaña y el presidente.

El presidente Gustavo Petro es, en nuestro criterio, el primer presidente popular y progresista de este país

Publicidad

Fortalecer la presencia territorial

Tras los resultados recientes del proceso electoral, la jefe de debate reconoció que existen aspectos que deben fortalecerse para consolidar el respaldo ciudadano. Según explicó, una de las prioridades será aumentar la presencia en los territorios y mejorar la estrategia digital: “Necesitamos fortalecer el trabajo territorial de la campaña, es decir, mucha más presencia en calle”. Asimismo, aseguró que la contienda electoral enfrenta una fuerte disputa en redes sociales y cuestionó lo que considera una desproporcionada inversión económica por parte de sectores adversarios.

Pizarro sostuvo que la campaña deberá realizar ajustes estratégicos para ampliar su alcance y conectar con nuevos sectores de la ciudadanía durante las semanas restantes de campaña.

