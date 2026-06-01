Petro interviene en política a favor de Cepeda: “Necesita 3 millones de votos; me pondré al frente”

La campaña para la segunda vuelta presidencial de Colombia comenzó apenas unas horas después del cierre de las urnas con un intercambio de acusaciones e insultos entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, quienes elevaron el tono de la confrontación política de cara a la votación del próximo 21 de junio.

De la Espriella llamó "cobarde" este lunes a Cepeda al responderle el emplazamiento a que hagan un debate de cara a la segunda vuelta, luego de que el izquierdista no aceptara ir a ninguno antes de la primera ronda que se celebró ayer.

Durante su intervención de anoche ante seguidores en Bogotá, Cepeda, quien hizo uno de sus primeros discursos sin notas ni guión, dedicó buena parte del mismo a cuestionar la trayectoria personal y profesional de su rival, a quien calificó de representante del "fascismo mafioso" y definió como un "estafador de estafadores".

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: AFP

El presidente Gustavo Petro aseguró este domingo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.



"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

En un nuevo trino, el mandatario nuevamente participó en política y defendió al candidato Iván Cepeda. A través de una narrativa de lucha de clases, habló del origen campesino frente a la herencia terrateniente de su detractor, subrayando las victorias electorales previas como una validación de su proyecto.

Iván Cepeda Foto: AFP

"Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo. Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es el mismo que estuvo detrás de Uribe que ya lo apoya: el fascismo mafioso que ya ha gobernado en Colombia. Todo pueblo tiene la obligación moral ante la humanidad de derrotar el fascismo", escribió.

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Hizo un llamado urgente a la juventud y a los sectores populares para conformar una alianza masiva que proteja los avances sociales obtenidos. Finalmente, el mensaje exhorta a los ciudadanos a defender la vida y rechazar la compra de votos, posicionando a Colombia como un referente de esperanza frente a intereses extranjeros y extremistas.

Reconoció debilidades de la campaña progresista, dice que se necesitan 3 millones de votos y asegura: “Yo mismo me pondré al frente”.

Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme.



No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo.



Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Las advertencias del presidente contrastan con los mensajes de tranquilidad transmitidos durante toda la jornada por las autoridades electorales.

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Los resultados preliminares divulgados tras el cierre de las urnas confirman la celebración de una segunda vuelta presidencial entre De La Espriella y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, prevista para el próximo 21 de junio.