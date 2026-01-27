"Petro tiene dos candidatos, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella", dice Sergio Fajardo

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, el candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó fuertes declaraciones sobre el panorama político de cara a las elecciones de 2026, señalando que el actual presidente Gustavo Petro ya tiene definidos sus intereses electorales en dos figuras opuestas.

Según Fajardo, el Gobierno Nacional busca alimentar la polarización para asegurar su permanencia en el poder, utilizando estratégicamente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como piezas de una misma confrontación que divide al país.



Los "candidatos" del Gobierno y la estrategia de polarización

Fajardo fue enfático al afirmar que el presidente Petro cuenta con dos fichas clave para ganar las elecciones: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Para el líder de la coalición "Adelante con Fajardo", esta dualidad es funcional al Gobierno, pues la confrontación entre ambos extremos es precisamente lo que necesitan para triunfar. Fajardo sostiene que la estrategia de De la Espriella, basada en el silencio, le conviene directamente a Cepeda.

Desde su perspectiva, esta dinámica de extremos es un daño para Colombia, ya que la polarización paraliza, divide y aumenta la agresión verbal, recurriendo históricamente a la violencia para resolver conflictos. Fajardo se presenta como la alternativa capaz de "romper la polarización" y construir acuerdos sin destruir al oponente.



¿Consulta con Claudia López? La puerta está abierta

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la posible participación de Fajardo en una consulta interpartidista, específicamente la que promueve la exalcaldesa Claudia López. Aunque en el pasado Fajardo había asegurado que esa puerta estaba cerrada "con la llave botada al mar", ahora admite que está evaluando diferentes escenarios.

"Estamos mirando los diferentes escenarios, las diferentes posibilidades con un objetivo: vamos a derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta", afirmó Fajardo. El político confirmó que sostendrá una reunión con Claudia López para discutir estos caminos alternativos de unión, teniendo en cuenta que el plazo legal para definir consultas vence el 6 de febrero.



