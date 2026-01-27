Nuevo agente interventor de Air-e sería alguien cercano a ministro Edwin Palma

Nelson Javier Vasquez, quien recientemente renunció al cargo como agente interventor de Air-e tras estar seis meses en el cargo, no habría dejado la mejor de las impresiones por su gerencia en la empresa. La falta de inversiones, las caídas en los recaudos y el poco acompañamiento a varios proceso de la compañía se habrían convertido en una queja constante que solo terminó alentando su salida del puesto.

El asunto es que ahora solo hay expectativa sobre quién llegará a liderar este proceso de intervención. Blu Radio conoció que todo apunta a que muy posiblemente sería alguien cercano al ministro de Minas y Energía Edwin Palma. Al menos tres nombres se barajan entre las opciones, sin embargo, todavía no hay confirmación sobre quién arribará.

Entre estos se encuentra la exviceministra Karen Shutt, quien recientemente renunció a su cargo como viceministra de Energía. Ella es una figura que conoce más que nadie la realidad de la compañía, siendo que en el pasado trabajó para Electricaribe. No obstante, también es probable que vaya como comisionada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tras la renuncia presentada por Orlando Velandia.

Otro de los nombres que se barajan es el de Miguel Varela, primo del diputado del Atlántico, Alfredo Varela, y quien se desempeñó como gerente de relaciones laborales cuando Palma Egea fue agente interventor de Air-e.



Un tercer nombre que está en el sonajero es el de Germán Londoño, quien ocupó el cargo de jefe División de Ventas y Comercio de la empresa Air-e durante un breve periodo, cuando Palma también estuvo al frente del manejo de la compañía. Aunque su nombramiento generó incomodidades en algunos sectores, debido a su cercanía en el pasado con Nicolás Petro Burgos, quien actualmente es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



Solicitud del sindicato

Al respecto, desde el Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico de Colombia, Sintraelecol, es importante que se configure una gerencia estable que ayude a mejorar el servicio para los usuarios de Atlántico, Magdalena y Guajira.

Incluso, enviaron una propuesta a la Superintendencia de Servicios Públicos para que sean los trabajadores, a través del sindicato, quienes se encarguen del manejo de la compañía.

