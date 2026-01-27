Redes sociales negocian acuerdo para evitar sanciones por casos de adicción: varias irán al tribunal

Una prolongada batalla legal, se da en medio de una ola de demandas contra grandes plataformas digitales por su impacto en la salud mental de los jóvenes. Una de ellas fue presentada por una joven californiana de 19 años, identificada en los documentos judiciales como K.G.M., quien demandó a Snap Inc., YouTube, TikTok y Meta —empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— por el deterioro de la salud mental de adolescentes y jóvenes usuarios.

Las redes sociales también pueden afectar la salud mental. Foto: Unsplash

La demanda busca determinar la responsabilidad de estas redes sociales en el aumento de casos de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, y sostiene que las compañías diseñaron deliberadamente algoritmos de recomendación de contenido personalizados para maximizar el tiempo de uso de sus aplicaciones.

Según la acusación presentada, este diseño fomentaría conductas adictivas, especialmente entre usuarios jóvenes, quienes pasan mayor parte del tiempo entre estas redes sociales.

El caso de K.G.M. es solo uno de los múltiples procesos legales impulsados por jóvenes, padres de familia e instituciones educativas que reclaman una mayor regulación sobre la distribución de contenidos en redes sociales y el funcionamiento de sus algoritmos.



¿Qué redes llegaron a un acuerdo para no ir a juicio?

En este marco, Snapchat fue la primera empresa en alcanzar un acuerdo extrajudicial para evitar un juicio. Aunque los detalles del pacto no fueron revelados, la compañía declaró a la AFP que “está satisfecha de haber podido resolver este asunto de manera amistosa”.



Snapchat y TikTok Fotos: AFP

Este martes, una semana más tarde, TikTok también llegó a un acuerdo para poner fin al proceso judicial en Estados Unidos, según informaron varios abogados involucrados en el caso. El acuerdo entre ByteDance —empresa propietaria de TikTok— y la parte demandante sigue siendo confidencial y será formalmente presentado durante una audiencia prevista para este martes en Los Ángeles.



Meta y YouTube: a juicio por "generar adicción"

Por su parte, Meta y YouTube no lograron alcanzar acuerdos previos, por lo que deberán comparecer ante el tribunal. El caso de K.G.M. fue seleccionado como proceso testigo para representar las numerosas demandas presentadas en el país contra los gigantes tecnológicos.

Redes sociales cobran a influenciadores comisiones Foto: AFP

Hasta ahora, estas empresas habían logrado esquivar este tipo de litigios amparándose en una ley federal que las exime de responsabilidad por los contenidos publicados por terceros en sus plataformas.