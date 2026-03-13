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Blu Radio  / Entretenimiento  / Lila Downs resalta vínculo entre México y Colombia en 'Como agua para chocolate'

Lila Downs resalta vínculo entre México y Colombia en 'Como agua para chocolate'

Para la cantante, la serie no solo es un retrato cultural, sino también una oportunidad para que las audiencias latinoamericanas reconozcan las similitudes entre sus tradiciones.

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