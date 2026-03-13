Lila Downs resalta vínculo entre México y Colombia en 'Como agua para chocolate'

Anna Lila Downs Sánchez, conocida como Lila Downs, cuenta con más de dos décadas de un exitosa carrera musical como un referente cultural mexicano y una importante voz latina en la música, liderando y ganando diversos premios, entre esos, el Grammy anglo. Por eso, en su participación de 'Como agua para chocolate', aseguró en diálogo con Blu Radio que una serie como esta demuestra como todos a la final se conectan.

Uno de los aspectos que Downs destacó durante la entrevista fue la influencia de la música colombiana en la cultura mexicana, especialmente a través de la cumbia, un género que se ha integrado profundamente en la tradición musical de México. La cantante incluso llevó esa influencia a su propia música al componer un tema inspirado en la gastronomía mexicana.

“La cumbia colombiana influye tanto en México que ya es un modo tradicional de entregar los versos, la gozadera y el sabor”, explicó. Aseguró que estos dos mundos culturales son muy unidos, aunque ni mexicanos ni colombianos lo noten a profundidad, en donde resulta más real lo que se da en este tipo de producciones.

La serie retoma uno de los aspectos más emblemáticos de la obra de Laura Esquivel: la cocina como lenguaje emocional y cultural. Para Downs, ese elemento resulta especialmente poderoso porque conecta con historias reales de la identidad mexicana.



Durante su participación en la producción, la artista creó versos inspirados en el champondongo, un platillo vinculado a la comunidad mascoga, descendientes de afroamericanos que se asentaron en México en el siglo XIX.

“Es una comida fronteriza de los mascogos, de la gente afro que vino de Estados Unidos. En México la liberación de las culturas afro ocurrió antes y es una parte histórica importante que narra Laura Esquivel”, explicó.