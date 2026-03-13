Cabal habla de Oviedo: Recap - programa completo del 13 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del viernes 13 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- La senadora María Fernanda Cabal expresó su desacuerdo con la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo.
- El presidente Donald Trump dice que ejecutó uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia contra Irán
- ¿Participación política? Expertos analizan los trinos del presidente Gustavo Petro sobre los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales.
- Listos los 14 candidatos inscritos oficialmente a las elecciones presidenciales del 2026.