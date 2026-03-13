En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Kris R y 'El Trap de Kolombia': la confirmación de ser líder en reproducciones en Colombia

Kris R y 'El Trap de Kolombia': la confirmación de ser líder en reproducciones en Colombia

Estar en el top 10 de Spotify 2025 y empezar a llenar escenario en varias ciudades del país, dejaron a Kris R como un artista que dejó ser emergente hace mucho tiempo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad