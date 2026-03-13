Kris R y 'El Trap de Kolombia': la confirmación de ser líder en reproducciones en Colombia

Empezó como un sueño y en redes sociales encontró las primeras personas que confiaban en su talento. Tampoco ha sido un secreto que dio con los amigos correctos y personajes como Blessd, Westcol, Ryan Castro o J Balvin le han dado un impulso mayor a sus sueños que, en poco tiempo, lo consolidaron como uno de los artistas más escuchados del país.

Por eso, 'El Trap de Kolombia' ha sido el álbum más importante de todo su carrera, pues Kris R entendió que la realidad cambió y dejó de ser un artista más a volverse un referente, o como él mismo dice: "La cara del trap". Ese crecimiento se aceleró en agosto de 2025 con el lanzamiento del EP Una Valija En Sentimiento. El proyecto de 10 canciones debutó en el Top Albums Global Debut de Spotify, alcanzó certificación Platino en Colombia y acumuló cientos de millones de streams.

Kris R // Foto: suministrada

“EL TRAP DE KOLOMBIA es un álbum muy personal para mí. Representa toda la vuelta vivida como movimiento y como nueva generación. Hago parte de una cultura donde el trap se convirtió en una forma de contar nuestras historias sin filtros“, expresó Kris R en torno a este nuevo proyecto. Allí, el paisa espera que sea el inicio de un nuevo capítulo en su historia como artista.

El álbum incluye el éxito #1 “GANAS” y colaboraciones con Myke Towers, ROA, Darell, Noriel, Neutro Shorty, GeezyDee, Hanzel La H y Tury, además de un tema especial junto a Doble Porción y el fallecido Métricas Frías, cercano amigo de Kris R y una voz respetada dentro del rap colombiano. El tema que da título al álbum, “EL TRAP DE KOLOMBIA”, refleja el recorrido personal del artista y los obstáculos que tuvo que superar en su camino.

