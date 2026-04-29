MinTrabajo niega que plata de fondos privados vaya a ser usada en campaña política

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad del decreto 415 y aseguró que el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones no tiene fines electorales. El funcionario calificó de "decisión exprés" la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió dicha normativa, la cual buscaba que los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen siguieran a la entidad encargada de pagar su pensión, es una "decisión de Consejo de Estado es reprochable", sentenció.



Crítica a la celeridad del Consejo de Estado

Sanguino expresó su sorpresa y desacuerdo ante la rapidez con la que el alto tribunal falló en contra del decreto gubernamental. Según el ministro, el Consejo de Estado "valoró, entre comillas, un riesgo y un perjuicio irreparable y en cuestión de horas expidió una medida cautelar que deja sin efecto el decreto 415".

Para el jefe de la cartera laboral, lo natural es que si un ahorrador decide trasladarse al fondo público, sus recursos deben acompañarlo para garantizar la "sostenibilidad financiera y los activos para poder atender ese derecho pensional" de la persona.

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

El ministro insistió en que el Gobierno no está actuando fuera de la ley, sino que se ampara en el artículo 16 de la Ley 100, el cual estipula que un ciudadano no puede pertenecer a dos regímenes pensionales simultáneamente. "Nosotros estamos acudiendo al artículo 16 de la ley 100 y estamos acudiendo al artículo 76 de la 2381", afirmó, anunciando que interpondrán recursos de reposición y súplica ante la decisión judicial.



Niega fines políticos

"¿Usted cree que la plata de las mesadas de los 25,000 nos las estamos gastando en campaña electoral, en publicidad electoral?", señaló en medio de la conversación con Mañanas Blu.

El ministro explicó que, de los 120,000 trasladados, ya hay 25,000 pensionados cuyas mesadas están siendo cubiertas por Colpensiones, lo que representa un costo anual de un billón de pesos. "Eso no se está gastando ni en cuñas, ni en publicidad ni en actos electorales. Se le está pagando a la gente las pensiones", subrayó el funcionario, argumentando que Colpensiones requiere esos activos para operar sin traumatismos.



Sanguino atribuyó la actual confusión a un "limbo" generado por el retraso de la Corte Constitucional en decidir sobre la Ley 2381 (Reforma Pensional), la cual se encuentra "atrancada". El ministro cuestionó el "prurito ideológico" de quienes prefieren que los recursos estén en fondos privados y no en el Estado, y pidió a la Corte una pronta resolución para dar seguridad al sistema.

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