Feid crea 'Grabaciones Los Poderosos', su nuevo sello discográfico

En medio del rumor de un "Falso Tour" y un nuevo álbum, Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o Ferxxo, sorprendió a todos sus seguidores con una noticia que cambiará su forma de hacer música a partir de la fecha y le dará otro rumbo a su producción artística.
El paisa presentó un sueño que tenía desde niño: 'Grabaciones Los Poderosos', su propio sello discográfico, en donde buscará impulsar a nuevos artistas de la mano de una alianza con Universal Music, de acuerdo con Billboard, en donde compartió de manera oficial la noticia.
"Para mí esto es una nueva etapa, un momento muy bonito de mi carrera, algo que soñaba desde que estoy muy niño (..) Fue parte también de mi famoso cuadro de la manifestación y siempre ha sido un ideal para mí tener mi propio label y mi trabajo, no solamente para esta etapa de la carrera de mi música, sino también para poder en algún momento desarrollar nuevos artistas, tener una maquinaria para llevarlos a donde se merecen estar", dijo.
Pero no solo eso, sino que, ahora su música también estará totalmente bajo su control lo que le dará una mayor autonomía creativa. Algo así ya se ha visto antes: por ejemplo, Bad Bunny con Rimas o Maluma con Royalty Records, en donde se vuelven un puente de referencia a la creación de música profesional desde la autenticidad.
"Por ahora la actualidad y lo que a mí me compete es llevar mi proyecto a otros niveles con mi label, con mi música, y feliz y contento de estrenar y compartir esta noticia de Grabaciones Los Poderosos con ustedes", expresó el paisa.
Por ahora, el próximo paso del paisa apunta a una nueva gira con canciones antiguas y un álbum, cosas que estarían a pocos días de ver la luz pública.