Equipo de Feid da pista sobre importante anuncio en Bogotá: ¿se viene concierto?

A través de redes sociales, ha crecido el rumor de una nueva gira de Feid bajo el nombre de “Feid vs. Ferxxo”, tema el cual el propio artista se ha pronunciado diciendo que “el falso tour” son noticias que “no hay de dónde confirmarlas”, pero alimentando más la ilusión de sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, este 9 de marzo en redes sociales el equipo del paisa ha dejado una pista que, de inmediato, ilusionó a todos sus seguidores al recordar el ‘Coffe Party’ en agosto del 2025 en Radio Estrella, acompañado de las siguientes palabras: “El Caferxxito a 2.600 metros sobre el nivel del mar pega diferente veci. Bogotá, cómo es, cómo sería”.



¿Se viene concierto de Feid en Bogotá?

Lo cierto es que no, o por lo menos hasta ahora esto no se ha confirmado. En realidad, esta “filtración” por parte del equipo del Ferxxo se encuentra más alineada a la apertura de un “Caferxxo”, uno de los locales del paisa dedicados al café, pero ahora en Bogotá, en donde sus seguidores podrán comprar sus productos y tomarse una taza con amigos.

En cuanto a si se vendrá un concierto en Bogotá, esto solo se ha mantenido como un rumor en redes sociales y, hasta el momento, no existe un anuncio oficial ni de promotoras ni de parte del artista, más allá de sus historias en redes sociales reaccionando a toda la ola de comentarios que se han generado.

“Por ahora lo único que se puede opinar del falso tour es que, el supuesto falso tour, se va a abrir con El Padrino. Con esta fría noche acompañándonos, las noticias”, dijo el paisa, alimentando más los rumores en redes sociales de una posible gira, pero enfocada 100 % en sus canciones clásicas, es decir, una faceta más romántica.



Aunque todo esto ha quedado en una especulación y ni del equipo del artista ni de su disquera han mencionado algo, los fans esperan que “el falso tour” no termine siendo mentira.