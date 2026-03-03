¿Nueva gira de Feid? El paisa enciende rumores e ilusiona a sus fans en redes sociales

Luego de su nominación al Grammy por 'Mejor Álbum de Música Urbana' con 'VOL X Sagrado', Feid desapareció algunas semanas de redes sociales y reapareció nuevamente con su cabello verde, pese que, a finales de 2025, dijo que esa etapa en su carrera había llegado a su final, incluso, presentando un documental en donde recordaba con cariño sus inicios hasta volverse el artista que es ahora.

En su regreso a las redes sociales, el artista comenzó a traer de regreso canciones de su álbum ‘Inter Shibuya La Mafia’ o más antiguas como 'VOL 1: M.O.R’, en donde se empezó a hablar de nuevamente una discografía enfocada en esos ritmos, en especial por su anuncio de un álbum que llevará como nombre Feid vs. Ferxxo, que aún no tiene fecha de estreno.

Pero todo el foco de la carrera cambió por sus historias en Instagram, en donde le preguntó a sus fans: “¿Cuál sería una canción mejor para iniciar que “El Padrino” y por qué?”, algo que comenzó a crecer el rumor de una supuesta gira que, ahora, tomó más fuerza con su última publicación en donde puso: “El padrino de primero y te mata de segundo o con cual abrirían ustedes??? Más información en lasferxxinoticias”.

Feid en su gira 'Ferxxocalipsis' // Foto: AFP

En medio del revuelo que causó esta publicación, Feid reapareció en sus historias hablando de “el falso tour” que “iniciará con El Padrino”. Dijo que se estaba especulando el falso tour en redes sociales y puso una pregunta para que las personas opinaran sobre eso.



“Por ahora lo único que se puede opinar del falso tour es que, el supuesto falso tour, se va a abrir con El Padrino. Con esta fría noche acompañándonos, las noticias”, dijo el paisa, alimentando más los rumores en redes sociales de una posible gira, pero enfocada 100 % en sus canciones clásicas, es decir, una faceta más romántica.

Aunque todo esto ha quedado en una especulación y ni del equipo del artista ni de su disquera han mencionado algo, los fans esperan que “el falso tour” no termine siendo mentira, mientras que otros apuntan a que se podría venir un anuncio más ligado a su próximo álbum o proyecto discográfico. Habrá que espera más noticias del ‘Ferxxo’ en sus redes sociales para conocer dónde apunta con todo esto.