Jefe de administración de recursos de la Policía será el nuevo comandante de la Policía de Cali

En la tarde de este martes se confirmó quién será el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Se trata del general Hebert Benavides, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefe Nacional de Administración de Recursos de la Policía, ahora liderará la institución en la capital vallecaucana tras varias semanas de incertidumbre.

El oficial es oriundo de la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, y cuenta con una trayectoria de casi treinta años en la Policía.

Entre sus cargos más relevantes se destaca su liderazgo en la Policía Metropolitana de Barranquilla en el 2024, a finales de ese mismo año asumió como Comandante de la Región de Policía Nro. 8.



El general Benavides llega a la capital vallecaucana tras la destitución del general Edwin Urrego, ordenada por el presidente Gustavo Petro, quien lo señaló como el presunto autor de un entramado para colocar sustancias psicoactivas al interior del vehículo del mandatario, días antes de su reunión en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cabe señalar que en el momento en el que el presidente Petro hizo las acusaciones contra el general Urrego, el oficial se encontraba incapacitado, por lo que no se encontraba activo liderando la Metropolitana de Cali, desde enero del presente año.

"Ante los hechos de violencia registrados en este inicio de año, era fundamental que Cali contara con un General de la República al frente de la institución, responsabilidad que hoy asume el general Benavides. Esta decisión fortalece la institucionalidad, contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad y permite avanzar en la protección de los derechos de los caleños", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.