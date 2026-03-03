En vivo
Jefe de administración de recursos de la Policía será el nuevo comandante de la Policía de Cali

Jefe de administración de recursos de la Policía será el nuevo comandante de la Policía de Cali

El general Benavides llega a la capital vallecaucana tras la destitución del general Edwin Urrego, ordenada por el presidente Gustavo Petro.

