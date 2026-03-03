Balacera en el oeste de Cali dejó un muerto y un herido

Como Carlos Alberto Delgado Palomino fue identificado el hombre de aproximadamente 37 años asesinado en la tarde de este martes en el barrio Centenario, en el oeste de Cali, en inmediaciones de un reconocido centro comercial y una clínica del sector. De manera extraoficial se conoció que era conocido con el alias de 'Cajón'. En los hechos por una bala perdida, un vendedor de la zona también resultó lesionado.

De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal acababa de realizar una diligencia en una entidad financiera de la zona, cuando fue abordada por dos hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque logró ingresar herido a un edificio cercano, debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

“Se presentó un ataque con arma de fuego contra un hombre que acababa de realizar una diligencia en una entidad bancaria. Fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente se produjo su deceso. Según la información recolectada en el lugar, fue abordado por dos hombres que le dispararon indiscriminadamente y huyeron del sitio”, señaló el teniente coronel Nelson Blandón, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Cali.



Las autoridades indicaron que, al momento de la inspección técnica, la víctima portaba sus pertenencias, por lo que se investiga si el crimen estaría relacionado con un intento de hurto. Asimismo, se conoció que registraba antecedentes judiciales.

“Los antecedentes que registraba eran por homicidio, secuestro y amenazas a defensores de derechos humanos. En este momento, la causa exacta de los hechos es materia de investigación y está a cargo de las unidades especializadas, que trabajan para establecer qué fue lo que ocurrió exactamente”, expresó el oficial.

Un equipo especial de la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer los móviles y dar con la captura de los responsables. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita avanzar en el caso.

