Pacífico

Balacera en el oeste de Cali dejó un muerto y un herido

La víctima fue abordada por dos hombres armados que le dispararon varias veces. Aunque logró refugiarse herido en un edificio cercano, murió minutos después por la gravedad de las lesiones.

