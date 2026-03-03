Bloqueos colapsan TransMilenio: manifestaciones represan servicios en la Caracas

Bogotá vive otro episodio lleno de molestias para miles de usuarios de TransMilenio este martes, luego de que manifestantes bloquearan la Avenida Caracas con calle 72, lo que afectó gravemente la operación de los servicios troncales del corredor.

Desde temprano, las protestas —que, de acuerdo con lo revelado, estarían sujetas a las inconformidades de los habitantes cercanos por las extensas obras del metro— generaron que TransMilenio desviara sus rutas y represara flota en estaciones cercanas.

Sobre las 7:00 de la mañana, TransMilenio informó que se han presentado afectaciones en el servicio, dejando tiempos de espera de hasta 30 minutos.



Servicios de TransMilenio afectados por manifestaciones

De acuerdo con lo reportado por TransMilenio, el sistema confirmó que varios servicios continuaban con desvíos obligatorios hacia la Avenida NQS en ambos sentidos.

Las rutas afectadas fueron:



CF19

BK23

AF60

BL18

DH20

Por su parte, la flota está represada en las estaciones Polo – Fincomercio y Héroes – Gato Dumas, en sentido sur. Esto generó acumulación de buses y mayores tiempos de espera para los pasajeros que se movilizan por la troncal Caracas Centro.

De hecho, sobre las 7:53 de la mañana, TransMilenio confirmó que la congestión en el interconector con la calle 80 es alta, por lo que rutas como la 4 están retornando a la estación 7 de Agosto; la ruta BG11 se desvía hacia La Castellana en ambos sentidos y la ruta fácil 7 retorna al interconector de la calle 80.

Retrasos de hasta 30 minutos en la troncal Caracas

El reporte oficial confirmó demoras de hasta media hora para quienes transitan por la Caracas. En hora pico, ese margen altera completamente la rutina de trabajadores y estudiantes que dependen del sistema para llegar a tiempo a sus destinos.

Desde el sistema se reiteró el llamado a planear los viajes a través de la TransMiApp y los canales oficiales de información en tiempo real.

Por ahora, la normalización depende del levantamiento de los bloqueos.



Accidente Mosquera con dos fallecidos

A esta crisis en la movilidad se suma un grave accidente en la entrada al municipio de Mosquera, frente a la fábrica de Purina, donde dos personas fallecieron tras ser atropelladas por un tractocamión mientras se desplazaban en bicicleta.

El conductor no ha sido localizado, y se desconoce si huyó del lugar o no se percató del incidente. Este siniestro ha generado un trancón interminable en la vía de acceso a Mosquera, complicando aún más el flujo vehicular que ya se encontraba afectado en Bogotá.

