Galán responde a protestas por obras del metro: “No hay razón para bloquear TransMilenio”

Bogotá amaneció este martes con una de las principales arterias de movilidad colapsadas. Un grupo reducido de manifestantes —no mayor a 30 personas, según reportes entregados en Blu Radio— bloqueó la troncal de TransMilenio en la Caracas con 72, generando un efecto dominó que afectó la carrera 30 (NQS) desde la Escuela Militar hasta la calle Sexta. La congestión obligó a cientos de usuarios a descender de los articulados y continuar su trayecto a pie.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó la manifestación como injustificada y reiteró que su administración ha implementado medidas inéditas para apoyar a los comerciantes impactados por las obras del Metro de Bogotá.

“No tiene justificación ninguna porque estamos trabajando como nunca antes se hacía. Que hay afectación, sí, no estamos diciendo que no la haya, pero por primera vez se están tomando medidas para mitigar esa afectación y garantizar que quien es afectado por una obra tenga un apoyo del Distrito”, afirmó el mandatario.

TransMilenio bloqueado por manifestaciones Suministrado

Apoyo a comerciantes afectados por el Metro de Bogotá

El punto central de la protesta radica en la inconformidad de algunos comerciantes del sector de Chapinero, San Felipe y el barrio Colombia, quienes aseguran que las obras del metro han reducido sus ingresos debido a cierres viales y limitaciones de acceso.



Frente a ello, Galán defendió la estrategia distrital, señalando que más de 1.300 establecimientos han recibido respaldo económico.

“Esta es la administración que implementó por primera vez en Bogotá un proyecto con recursos para apoyar a comerciantes afectados por obras. Hemos dado entre 3 y 10 millones de pesos en bienes de capital, apoyo para arriendo y los hemos invitado a ferias distritales para acceder a nuevos mercados”, explicó.El alcalde precisó que en la zona de la calle 72 se han realizado 71 mesas de trabajo con la comunidad, en articulación con la Empresa Metro y la Secretaría de Desarrollo Económico. Desde su perspectiva, los canales institucionales están abiertos y el bloqueo no es el mecanismo adecuado para resolver diferencias.

“Si yo voy cada vez que 10 personas bloquean TransMilenio, imagínese cómo funcionaría Bogotá. Las instancias de diálogo existen y no hay razón para afectar a millones de personas”, sostuvo.

Impacto en la movilidad y llamado al diálogo

Los bloqueos de TransMilenio generaron desvíos en servicios troncales como el CF19, BK23 y AF60, además de represamientos en estaciones como Polo y Héroes. El alcalde indicó que envió gestores de convivencia y que, una vez agotadas las instancias de diálogo, la Policía actuaría conforme a la normativa vigente.

Publicidad

La situación reabre el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y el derecho a la movilidad en Bogotá, una ciudad donde los bloqueos a corredores estratégicos suelen tener repercusiones masivas.

Seguridad en Bogotá: reforma para evitar liberaciones

Durante la entrevista, Galán también abordó otro de los temas críticos de la capital: la reincidencia delictiva y la liberación de capturados. El mandatario propuso ajustes normativos para que delitos violentos no tengan beneficios de detención domiciliaria.

“Una persona que comete un delito violento debería quedar presa automáticamente. Si hay que construir más cárceles, hay que construir más cárceles, pero no podemos permitir que alguien que pone en riesgo la vida de otros quede en libertad”, afirmó. El alcalde explicó que, desde 2025, todos los casos de “paseo millonario” son tratados como secuestro extorsivo y no como hurto calificado, lo que implica penas más severas.

Publicidad

“Decidimos que cualquier caso de paseo millonario fuera tratado como secuestro extorsivo para garantizar una pena mayor. Eso aumenta las herramientas para judicializar y sancionar proporcionalmente”, detalló. Además, propuso facilitar el acceso inmediato de la Policía a cámaras de seguridad tras la comisión de un delito, evitando trámites que retrasen capturas en momentos clave.

“La Policía llega y se queda 15 o 20 minutos esperando acceso a cámaras cuando esos son minutos clave para capturar a un delincuente”, cuestionó.Galán sostuvo que existe receptividad por parte del Ministerio de Justicia y la Fiscalía para avanzar en una reforma que permita a jueces considerar antecedentes y anotaciones previas al momento de definir medidas de aseguramiento.

Metro de Bogotá y gobernabilidad

El episodio de este martes refleja los desafíos de ejecutar la obra de infraestructura más ambiciosa en la historia reciente de la ciudad. El Metro de Bogotá, cuya construcción avanza en varios frentes, implica transformaciones urbanas profundas y afectaciones temporales que el Distrito intenta compensar.

Para Galán, la prioridad es mantener la ejecución del proyecto sin retrocesos y garantizar que las inconformidades se tramiten institucionalmente.

“No podemos permitir que por una protesta que ya tiene canales de diálogo abiertos se afecte a millones de personas. Bogotá necesita que el Metro avance”, concluyó.Mientras tanto, la movilidad en la capital continúa siendo rehén de bloqueos esporádicos que ponen a prueba la capacidad de respuesta de la administración distrital y el equilibrio entre protesta social y orden público. El debate sobre las obras del Metro de Bogotá, sus impactos económicos y la seguridad urbana seguirá marcando la agenda pública en los próximos meses.

