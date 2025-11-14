TransMilenio cerrará y habilitará estación temporal en avenida Caracas por obras del metro de Bogotá

La construcción del metro de Bogotá es considerado un megaproyecto de movilidad y uno de los más grandes del país que beneficiará, no solo a los habitantes de la ciudad, sino a quienes la visiten.

De acuerdo con la Alcaldía, la obra ya completó el 67,17% de avance general con corte a octubre de este año y el progreso se debe a las constantes labores de los trabajadores y entidades involucradas. Precisamente, TransMilenio anunció que cerrará y habilitará una estación temporal en la avenida Caracas para dar continuidad a las obras del metro, por lo cual habrá algunos cambios en el servicio y en la movilidad.

La construcción de la primera línea del viaducto contempla 16 estaciones, algunas de ellas ya son visibles en la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, avenida NQS, calle 8 sur, calle 1 y avenida Caracas.

Asimismo, 10 estaciones tendrán conexión directa con el servicio de TransMilenio, por ello, desde ya, las entidades y empresas involucradas adelantan las labores para habilitar una estación temporal.



TransMilenio cerrará y habilitará estación temporal en avenida Caracas

La empresa de transporte público masivo en Bogotá indicó que con esta nueva estación temporal ya son cuatro las habilitadas en la troncal Caracas para garantizar la movilidad de los usuarios durante la ejecución del proyecto metro.



A partir del sábado 22 de noviembre, “la estación Calle 22 suspenderá su operación para permitir el avance de las obras de la primera línea del viaducto”. Para ello, TransMilenio pondrá en servicio la estación temporal Calle 22, ubicada sobre el importante corredor entre las calles 22 y 19.

Foto: TransMilenio.

De igual forma, la nueva estación contará con dos vagones y ofrecerá servicios para las siguientes troncales del sistema:

Suba

Calle 80

Caracas Sur

Américas

Autopista Norte



Los usuarios deberán tener en cuenta que las rutas habilitadas para operar en la estación temporal son: 3, 5, 8, C15, D20, H13, H15, A61, B13, F61 y H20.

Desde la empresa manifestaron que el cambio se debe a “un trabajo articulado con la empresa Metro y aliados estratégicos para poner en funcionamiento estas estaciones temporales, que son clave para minimizar el impacto en el acceso al servicio”, afirmó Lucy Cucaita, directora técnica troncal de TransMilenio.

Para mayor información, los usuarios podrán consultar las rutas y horarios directamente en la aplicación TransMiApp. De igual forma, la compañía hizo un llamado a planear sus viajes con anticipación.

Además, personal de TransMilenio estarán llevando a cabo jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles para familiarizar a las personas con los servicios en la estación temporal.