TransMilenio cerrará y habilitará estación temporal en avenida Caracas por obras del metro de Bogotá

TransMilenio cerrará y habilitará estación temporal en avenida Caracas por obras del metro de Bogotá

La empresa anunció que cerrará y habilitará una estación temporal en la troncal Caracas para dar continuidad a las obras del metro, por lo cual usuarios deben estar atentos, pues habrá algunos cambios en los servicios y en la movilidad.

