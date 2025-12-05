¿Por qué el concierto de J Balvin también ayudó en la salud mental de los jóvenes?

Publicidad
Medellín vivió uno de los eventos musicales más grandes del año con el regreso de J Balvin y Ciudad Primavera. Sin embargo, mientras el foco estuvo en el espectáculo, en la ciudad comenzó a gestarse un impacto de otra naturaleza: uno orientado a la salud mental y la continuidad educativa de miles de jóvenes.
Según la Secretaría de Turismo, el concierto generó un movimiento económico cercano a los 3,2 millones de dólares. Pero detrás de esa cifra emerge otro tipo de resultado, menos visible y posiblemente más determinante: 500 jóvenes accederán a acompañamiento en salud mental y 3.000 recibirán apoyo para no abandonar sus estudios.
La Fundación Vibra en Alta, articulada con varias instituciones de la ciudad, puso en marcha MENTOR, un programa que interviene en grados noveno y décimo, etapas en las que suele aumentar la deserción escolar. El proyecto busca ofrecer orientación vocacional, apoyo socioemocional y herramientas psicosociales que permitan a los estudiantes sostener sus trayectorias educativas.
En su primer año, MENTOR trabajará con 3.000 jóvenes de instituciones públicas, así como con docentes y rectores, con el fin de fortalecer los entornos escolares y mejorar las condiciones para permanecer en el sistema educativo. La iniciativa se desarrolla junto con la Alcaldía de Medellín, Proantioquia, Presencia y EAFIT, en un esfuerzo por unir capacidades y medir resultados de manera rigurosa.
Otro frente clave es CBT: Cuidarnos Bien a Todos, un programa basado en Terapia Cognitivo-Conductual que ya ha acompañado a 250 jóvenes en procesos para manejar ansiedad, regular emociones y fortalecer habilidades para la vida cotidiana.
En 2026, la cobertura se ampliará a 500 jóvenes más, con el apoyo de EAFIT, IPA y la Alcaldía de Medellín, que buscan garantizar que el acompañamiento sea accesible y adaptado a los contextos escolares. La iniciativa se suma a “100x100”, un proceso que capacitará a 100 líderes comunitarios en herramientas de bienestar y apoyo emocional durante 100 días, con el fin de fortalecer redes de cuidado en distintos barrios de la ciudad.