¿Por qué el concierto de J Balvin también ayudó en la salud mental de los jóvenes?

Medellín vivió uno de los eventos musicales más grandes del año con el regreso de J Balvin y Ciudad Primavera. Sin embargo, mientras el foco estuvo en el espectáculo, en la ciudad comenzó a gestarse un impacto de otra naturaleza: uno orientado a la salud mental y la continuidad educativa de miles de jóvenes.

Según la Secretaría de Turismo, el concierto generó un movimiento económico cercano a los 3,2 millones de dólares. Pero detrás de esa cifra emerge otro tipo de resultado, menos visible y posiblemente más determinante: 500 jóvenes accederán a acompañamiento en salud mental y 3.000 recibirán apoyo para no abandonar sus estudios.



Educación y acompañar a los jóvenes

La Fundación Vibra en Alta, articulada con varias instituciones de la ciudad, puso en marcha MENTOR, un programa que interviene en grados noveno y décimo, etapas en las que suele aumentar la deserción escolar. El proyecto busca ofrecer orientación vocacional, apoyo socioemocional y herramientas psicosociales que permitan a los estudiantes sostener sus trayectorias educativas.

En su primer año, MENTOR trabajará con 3.000 jóvenes de instituciones públicas, así como con docentes y rectores, con el fin de fortalecer los entornos escolares y mejorar las condiciones para permanecer en el sistema educativo. La iniciativa se desarrolla junto con la Alcaldía de Medellín, Proantioquia, Presencia y EAFIT, en un esfuerzo por unir capacidades y medir resultados de manera rigurosa.

J Balvin en concierto en Medellín // Foto: suministrada

Salud mental, una necesidad creciente entre adolescentes

Otro frente clave es CBT: Cuidarnos Bien a Todos, un programa basado en Terapia Cognitivo-Conductual que ya ha acompañado a 250 jóvenes en procesos para manejar ansiedad, regular emociones y fortalecer habilidades para la vida cotidiana.



En 2026, la cobertura se ampliará a 500 jóvenes más, con el apoyo de EAFIT, IPA y la Alcaldía de Medellín, que buscan garantizar que el acompañamiento sea accesible y adaptado a los contextos escolares. La iniciativa se suma a “100x100”, un proceso que capacitará a 100 líderes comunitarios en herramientas de bienestar y apoyo emocional durante 100 días, con el fin de fortalecer redes de cuidado en distintos barrios de la ciudad.