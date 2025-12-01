J Balvin dio "el mejor concierto de la historia del reguetón" en Colombia, dicen algunos

Publicidad
A inicio del Siglo XXI, Shakira le dio un salto a la historia de la música colombiana y se volvió en la mayor exponente para el país en el mundo, pero Colombia necesitaba otro aire y género innovador, por supuesto, de una voz masculina, que fuese capaz de liderar toda una generación.
La primera canción de J Balvin fue "Panas", grabada en 2004 y con la que incursionó en el reguetón. Sin embargo, su primer gran éxito y la canción que le dio reconocimiento inicial en Colombia fue "Éxtasis", sin saber que se volviera en un ejemplo del género a nivel mundial, al lado de la escena de Puerto Rico que en ese momento lideraban el reguetón a nivel mundial.
Grandes colaboraciones y parte del camino que le abrió el escenario a artistas como Bad Bunny, Feid, Ryan Castro, Lenny Távarez, María Becerra, entre otros más, que vieron como José, desde Medellín, le dio a Colombia su segundo mayor representante de la historia liderando el género que todo el mundo escuchaba.
Con más de 15 años de carrera, José tenía claro que volver a casa significaba “tirar todo lo ventana” y debía darle una noche inolvidable a su ciudad, aquella lo que vio crecer y cantar en comerciales, hasta la que lo vio en los premios más importantes en el mundo.
Por eso, laa noche del 29 de noviembre de 2025, Medellín fue testigo de un nuevo hecho histórico con el show del artista colombiano más relevante del siglo XXI, según la revista especializada Billboard, que, según varios medios especializados, fue el mejor concierto de la historia del reguetón en Colombia.
Después de más de seis años de ausencia, el paisa entregó un show monumental que unió producción de talla internacional, emociones a flor de piel, invitados legendarios y una conexión absoluta con los miles de asistentes que no dejaron de vibrar durante casi siete horas de concierto.
J Balvin ofreció un espectáculo que ya es considerado uno de los más importantes de su carrera. Una imponente tarima de 360 grados, visuales inmersivos, pirotecnia, diseño técnico de alto nivel y más de 70 bailarines en escena, de los cuales 56 eran colombianos, construyeron un montaje a la altura de cualquier ciudad del mundo.
A lo largo de más de seis horas, el estadio vibró con todos sus éxitos globales y con la presencia de invitados que hicieron historia al reunirse en un mismo escenario en Medellín. Una selección de estrellas que solo el Latino Gang podría convocar:
Cada aparición desató una ovación total, confirmando por qué Medellín es uno de los epicentros globales del reggaetón.
El evento trascendió la tarima y se convirtió en un movimiento de ciudad.
Impulso económico
Talento colombiano en el centro
El Metro de Medellín, parte del espectáculo
El sistema masivo operó 24 horas y adoptó la estética de Ciudad Primavera. Incluso fue escenario de la pasarela de la colección Beyond Flowers, creada por Balvin junto a la marca colombiana Vélez; un evento que recibió elogios de prensa y líderes de opinión.
Fundación Vibra en Alta: música y comunidad
La fundación llevó actividades culturales a jóvenes de Medellín:
Tras una noche histórica en Medellín, la pregunta ha sido qué hará o qué prepara para Bogotá. Eso sí, no será al mismo nivel, pero la promesa del paisa será hacer algo grande para la capital para agradecer todo el apoyo y cariño desde el inicio de su carrera.
Este será el 13 de diciembre en El Campín de Bogotá en donde también se esperan invitados de lujos y una noche que retumbe en la historia del entretenimiento en Colombia.