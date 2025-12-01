J Balvin dio "el mejor concierto de la historia del reguetón" en Colombia, dicen algunos

A inicio del Siglo XXI, Shakira le dio un salto a la historia de la música colombiana y se volvió en la mayor exponente para el país en el mundo, pero Colombia necesitaba otro aire y género innovador, por supuesto, de una voz masculina, que fuese capaz de liderar toda una generación.

La primera canción de J Balvin fue "Panas", grabada en 2004 y con la que incursionó en el reguetón. Sin embargo, su primer gran éxito y la canción que le dio reconocimiento inicial en Colombia fue "Éxtasis", sin saber que se volviera en un ejemplo del género a nivel mundial, al lado de la escena de Puerto Rico que en ese momento lideraban el reguetón a nivel mundial.

Grandes colaboraciones y parte del camino que le abrió el escenario a artistas como Bad Bunny, Feid, Ryan Castro, Lenny Távarez, María Becerra, entre otros más, que vieron como José, desde Medellín, le dio a Colombia su segundo mayor representante de la historia liderando el género que todo el mundo escuchaba.

J Balvin en concierto en Medellín

La Eterna Primavera, el templo de J Balvin

Con más de 15 años de carrera, José tenía claro que volver a casa significaba “tirar todo lo ventana” y debía darle una noche inolvidable a su ciudad, aquella lo que vio crecer y cantar en comerciales, hasta la que lo vio en los premios más importantes en el mundo.



Por eso, laa noche del 29 de noviembre de 2025, Medellín fue testigo de un nuevo hecho histórico con el show del artista colombiano más relevante del siglo XXI, según la revista especializada Billboard, que, según varios medios especializados, fue el mejor concierto de la historia del reguetón en Colombia.

Después de más de seis años de ausencia, el paisa entregó un show monumental que unió producción de talla internacional, emociones a flor de piel, invitados legendarios y una conexión absoluta con los miles de asistentes que no dejaron de vibrar durante casi siete horas de concierto.



J Balvin ofreció un espectáculo que ya es considerado uno de los más importantes de su carrera. Una imponente tarima de 360 grados, visuales inmersivos, pirotecnia, diseño técnico de alto nivel y más de 70 bailarines en escena, de los cuales 56 eran colombianos, construyeron un montaje a la altura de cualquier ciudad del mundo.

A lo largo de más de seis horas, el estadio vibró con todos sus éxitos globales y con la presencia de invitados que hicieron historia al reunirse en un mismo escenario en Medellín. Una selección de estrellas que solo el Latino Gang podría convocar:



Lista completa de invitados

Reykon

Nio García

Golpe a Golpe

Rayo y Toby

Final

Eladio

J Quiles

Lenny Tavárez

Jory Boy

Kris R

Hugel

Lennox

Ryan Castro

Kapo

De La Ghetto

Jowell & Randy

Tito El Bambino

Maluma

Farruko

DJ Snake

Chencho Corleone

50 Cent

Yandel

Feid

Daddy Yankee

Cada aparición desató una ovación total, confirmando por qué Medellín es uno de los epicentros globales del reggaetón.

J Balvin y Feid en concierto en Medellín

El impacto del concierto más allá de la música

El evento trascendió la tarima y se convirtió en un movimiento de ciudad.

Impulso económico



La búsqueda de vuelos hacia Medellín aumentó 75% , según Valora Analitik.

, según Valora Analitik. Comerciantes de la zona fueron protagonistas de la Feria Primavera, una iniciativa que integró a vendedores locales en la experiencia oficial del concierto.

Talento colombiano en el centro



56 bailarines nacionales fueron seleccionados tras meses de ensayos.

fueron seleccionados tras meses de ensayos. La producción técnica, el diseño de la escenografía y buena parte del vestuario fueron realizados por manos colombianas.

Más de 40 personas participaron en el diseño y confección del vestuario oficial de Balvin y del show.

El Metro de Medellín, parte del espectáculo

El sistema masivo operó 24 horas y adoptó la estética de Ciudad Primavera. Incluso fue escenario de la pasarela de la colección Beyond Flowers, creada por Balvin junto a la marca colombiana Vélez; un evento que recibió elogios de prensa y líderes de opinión.

Fundación Vibra en Alta: música y comunidad

La fundación llevó actividades culturales a jóvenes de Medellín:



Flashmob en la estación San Antonio.

Batalla de freestyle en la Comuna 13.

Invitación especial a jóvenes del Medellín Music Lab, quienes interpretaron “¿Dónde Está Jose?” y asistieron al concierto como premio.

¿Y Bogotá?

Tras una noche histórica en Medellín, la pregunta ha sido qué hará o qué prepara para Bogotá. Eso sí, no será al mismo nivel, pero la promesa del paisa será hacer algo grande para la capital para agradecer todo el apoyo y cariño desde el inicio de su carrera.

Este será el 13 de diciembre en El Campín de Bogotá en donde también se esperan invitados de lujos y una noche que retumbe en la historia del entretenimiento en Colombia.