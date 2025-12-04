‘Pollo Carvajal’ envía carta a Trump sobre nexos de Maduro con Tren de Aragua y Cartel de los Soles

El periódico Dallas Express reveló una carta dirigida al presidente Donald Trump por Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y una de las figuras más influyentes durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En el documento, fechado el 2 de diciembre de 2025, Carvajal expone una serie de señalamientos sobre la actuación del régimen venezolano, particularmente en asuntos relacionados con narcotráfico, criminalidad transnacional y presuntas operaciones de inteligencia.

Carvajal, quien afirma encontrarse detenido en una cárcel estadounidense tras declararse culpable de cargos por conspiración de narcoterrorismo, explica que la misiva busca “expiar culpas” y ofrecer información que, según él, permitiría a Estados Unidos anticiparse a amenazas que asegura haber presenciado durante su trayectoria dentro del aparato de seguridad venezolano.

Nexos con el narcotráfico y el llamado Cartel de los Soles

En el primer apartado, titulado “Narcoterrorismo”, Carvajal sostiene que durante los gobiernos de Chávez y Maduro se consolidó una estructura criminal que, afirma, empleó el tráfico de drogas como herramienta política y estrategia contra Estados Unidos. Según su versión, esta organización sería conocida actualmente como el Cartel de los Soles.

El exfuncionario señala que esta presunta red habría contado con apoyo de grupos armados como FARC y ELN, además de apoyo operativo de estructuras extranjeras. Añade que, de acuerdo con su experiencia, las drogas enviadas a Estados Unidos no eran operaciones aisladas de narcotraficantes, sino acciones planificadas por altos funcionarios del régimen.



Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. Incluso podría estar subestimando lo que el régimen está dispuesto a hacer para aferrarse al poder. Tienen planes de contingencia para cualquier escenario extremo a fin de asegurarse de nunca ceder el control dice la carta.

El Tren de Aragua y la exportación del crimen

En un segundo capítulo, Carvajal describe su supuesta presencia en discusiones internas en las que —según la carta— se habría decidido organizar bandas criminales para defender al régimen. Entre ellas menciona al Tren de Aragua, grupo que en los últimos años ha sido señalado por autoridades de varios países como una organización delictiva multinacional.

El exjefe de inteligencia asegura que la estructura habría crecido con el apoyo de instituciones oficiales venezolanas y que, en determinado momento, se habría ordenado el envío de miembros de estas bandas al exterior. La carta indica que esta movilización obedecería a una estrategia para reducir artificialmente la criminalidad interna y perseguir opositores fuera del país.

Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad dice el Pollo Carvajal.

Carvajal afirma que, con la política de fronteras más flexibles durante el gobierno Biden–Harris, estos grupos encontraron oportunidad para desplazarse hacia Estados Unidos, donde —siempre según el documento— habrían continuado actividades delictivas.

Acusaciones sobre espionaje y cooperación con Rusia

En un tercer apartado, el exfuncionario venezolano afirma que la inteligencia rusa habría propuesto intervenir cables submarinos de internet que conectan América del Sur y el Caribe con Estados Unidos, con el fin de penetrar comunicaciones del gobierno estadounidense. Carvajal asegura haber advertido sobre ese riesgo en 2015, aunque su supuesta preocupación no fue atendida.

Estuve presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Chávez la intervención de los cables submarinos de Internet que conectan la mayor parte de América del Sur y las islas del Caribe con EEUU, con el fin de penetrar las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos. Le advertí que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara un puesto de escucha secreto en la isla La Orchila algún día provocaría bombas estadounidenses. Me ignoró dice Carvajal a Trump.

También sostiene que durante dos décadas se habrían enviado espías a Estados Unidos, algunos supuestamente encubiertos como opositores venezolanos. Menciona además que la inteligencia cubana habría participado en operaciones de largo plazo en territorio estadounidense.

Smartmatic y procesos electorales

En el último punto, Carvajal se refiere a Smartmatic, compañía que en su origen estuvo asociada a procesos electorales venezolanos. Según afirma, el sistema electoral basado en esta tecnología “puede ser alterado”, y sostiene que el software habría sido utilizado dentro de Venezuela para manipular procesos electorales. Aunque no asegura que todas las elecciones en otros países donde opera la tecnología hayan sido alteradas, sí sostiene que la manipulación es técnicamente posible.

Llamado final y respaldo a Trump

Carvajal concluye la carta afirmando que el régimen venezolano representa, en su opinión, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, al emplear “drogas, pandillas, espionaje y procesos democráticos” como armas. También declara su respaldo a las políticas de Donald Trump hacia Venezuela, asegurando que se trata de acciones tomadas en “legítima defensa”.

Finalmente, afirma estar dispuesto a proporcionar más detalles a autoridades estadounidenses.