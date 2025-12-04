Bloqueos en vías golpean productividad de empresas: han enfrentado 22 interrupciones en 2025

Los bloqueos en las vías se consolidaron este año como uno de los mayores obstáculos para la operación empresarial en Colombia. Así lo revela la más reciente Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI. En promedio, las compañías han enfrentado más de 20 bloqueos durante 2025, una cifra que refleja el impacto directo de estas interrupciones en la productividad, la logística y la competitividad del sector industrial.

El informe destaca que el 93 % de los bloqueos está motivado por demandas o peticiones dirigidas al Gobierno o autoridades públicas, lo que convierte esta problemática en un asunto recurrente ligado a tensiones sociales y políticas.

El 75.9 % de las empresas reportó retrasos en las entregas, mientras que el 58.3 % ha tenido aumentos en los costos logísticos. Además, de acuerdo con la ANDI, uno de cada cinco empresarios afirma haber perdido clientes o pedidos por los retrasos y, un 14.8 % afirma haber tenido que reducir su producción.

Estos bloqueos no solo interrumpen el flujo normal del tráfico, sino que también afectan la operación de las empresas que están llevando a cabo el transporte de materias primas o productos terminados. Es tanto el nivel de gravedad y de riesgo de esta problemática, que muchos de estos bloqueos, reportan incidentes violentos, lo cual evidencia riesgos adicionales para la operación y la seguridad empresarial Indicó Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

La encuesta también evidencia que la respuesta institucional no es percibida como oportuna, pues el 67.3 % de los encuestados considera que la actuación de las autoridades frente a los bloqueos es “lenta o ineficiente”. Solo el 12.4 % cree que la reacción ha sido adecuada.



En términos económicos, las empresas calculan que los bloqueos han incrementado sus costos operativos en 6.3 % durante el año, especialmente por ajustes en transporte, tiempos muertos, desvíos y pérdida de insumos perecederos. Aunque solo el 16 % reportó disminución en sus ventas, quienes sí lo hicieron registraron una caída promedio del 5.4 %.

El informe concluye que, aunque la industria muestra señales de recuperación en producción y ventas, esta mejora es frágil y los bloqueos se han convertido en un freno estructural que compromete la continuidad operativa y la competitividad del país.