Ataque con dron a estación de Policía en Morales, Cauca, deja un uniformado y dos civiles heridos

Dos civiles y un uniformado de la Policía Nacional fueron las víctimas de un atentado con explosivos lanzado desde un dron en Morales, norte del departamento del Cauca.

El ataque ocurrió en la tarde de este jueves y, según información preliminar, iba dirigido hacia la estación de Policía del municipio, aunque el artefacto cayó cerca de un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones a las instalaciones oficiales de la estación de Policía.

Los dos civiles heridos, entre ellos una mujer, se encontraban dentro de un restaurante al momento de la explosión, y tuvieron que ser trasladados inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitidos a Popayán para recibir atención médica prioritaria, ya que las esquirlas del artefacto les provoco múltiples lesiones.

“Nos solidarizamos primero con las familias afectadas, dos familias moralenses. También tenemos un policía herido por estos atentados; sabemos que no reviste gravedad, pero rechazamos todo lo que va en contra de la vida”, declaró Bernabé Pajoy, secretario de Gobierno de Morales.



El ataque, atribuido a disidencias de las Farc, generó pánico entre comerciantes y habitantes por lo que se tuvo que acordonar la zona, además de convocar un consejo de seguridad extraordinario mientras se adelantaban labores de investigación y recolección de evidencias. La detonación también causó daños en la infraestructura del Juzgado Municipal, ubicado cerca de la estación de Policía.

“Por eso vamos a realizar un consejo de seguridad para fortalecer las medidas en estas fechas. Nuestro llamado es a todos los grupos que estén pensando en cometer estos atentados: que se controlen, estamos en Navidad y no podemos permitir estas consecuencias, menos en nuestro municipio”, agregó el secretario.

Por este hecho, fue cancelada una velatón que habia sido programada por la alcaldia en el parque principal y donde se esperaba hacer un llamado a los grupos armados para que cesen este tipo de actos que ponen en riesgo a la comunidad.

Publicidad

El evento fue reprogramado para el próximo 7 de diciembre, Día de las Velitas.

