En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataque con dron a estación de Policía en Morales, Cauca, deja un uniformado y dos civiles heridos

Ataque con dron a estación de Policía en Morales, Cauca, deja un uniformado y dos civiles heridos

Los lesionados fueron llevados a un centro asistencial y, posteriormente, remitidos a Popayán para recibir atención médica prioritaria, ya que las esquirlas del artefacto les provoco múltiples lesiones.

Ataque atribuido a disidencias de las Farc sacude a Morales y deja tres personas heridas.
Ataque atribuido a disidencias de las Farc sacude a Morales y deja tres personas heridas.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad