Lotería del Quindío, resultados del sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista durante la noche del jueves, 4 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 2992. Este juego tradicional, que cada semana convoca a miles de apostadores en todo el país, no solo entrega millonarios premios, sino que también contribuye de forma significativa al financiamiento del sistema de salud del departamento.

Premio Mayor: un nuevo ganador de $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves, 4 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos: lista completa de números ganadores

Además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los resultados oficiales:

La Lotería del Quindío recordó que los resultados completos también pueden consultarse a través de su página oficial.



¿Cómo reclamar los premios?

Los apostadores ganadores deben presentar los siguientes documentos según el valor del premio:



Para premios menores a $5.000.000

Fotocopia de la cédula

Billete original

Para premios mayores a $5.000.000

Requisitos anteriores

RUT actualizado

Certificación de cuenta bancaria activa a nombre del ganador

La entidad recordó que los premios pueden reclamarse hasta un año después del sorteo, conforme a la Ley 1393 de 2010.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de Telecafé.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales se encuentran disponibles en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas y virtuales

Club de Abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Más información sobre premios, reglamentos y procedimientos oficiales está disponible en loteriaquindio.com.co.