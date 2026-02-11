Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza que ha construido a lo largo de los años, este sorteo continúa siendo una de las opciones preferidas por miles de jugadores.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.
Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número resultó ganador. Esta puntualidad en la entrega de resultados es uno de los aspectos que más valoran los apostadores.
Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta. Los premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, ya que cada persona puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia de apuesta.
Uno de los factores que explica la popularidad de este sorteo es el costo accesible de sus apuestas:
Este rango permite que distintos perfiles de jugadores participen, manteniendo a Caribeña Día como una alternativa atractiva dentro del chance en Colombia.
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales: