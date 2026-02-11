Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza que ha construido a lo largo de los años, este sorteo continúa siendo una de las opciones preferidas por miles de jugadores.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9 Caribeña Día 8 febrero 2026 4103 - 3 Caribeña Día 7 febrero 2026 5843 - 0 Caribeña Día 6 febrero 2026 4353 - 1 Caribeña Día 5 febrero 2026 4609 - 0 Caribeña Día 4 febrero 2026 9148 - 3 Caribeña Día 3 febrero 2026 0964 - 7 Caribeña Día 2 febrero 2026 0852 - 2 Caribeña Día 1 febrero 2026 0468 - 1 Caribeña Día 31 enero 2026 2568 - 6

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número resultó ganador. Esta puntualidad en la entrega de resultados es uno de los aspectos que más valoran los apostadores.



¿Cómo se juega el Chance Caribeña Día?

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta. Los premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, ya que cada persona puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia de apuesta.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los factores que explica la popularidad de este sorteo es el costo accesible de sus apuestas:



Valor mínimo: $500

Valor máximo: $10.000

Este rango permite que distintos perfiles de jugadores participen, manteniendo a Caribeña Día como una alternativa atractiva dentro del chance en Colombia.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:

