Empresarios y transportadores nuevamente están pidiendo seguridad en la vía Panamericana

Empresarios y transportadores nuevamente están pidiendo seguridad en la vía Panamericana

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, en su cuenta de X, le solicitó nuevamente al Gobierno Nacional reforzar la seguridad en el corredor entre Cauca y Valle del Cauca.

