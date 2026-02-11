Empresarios y transportadores nuevamente están pidiendo seguridad en la vía Panamericana

Sigue siendo crítica la situación de orden público en la vía Panamericana entre Cali y Popayán, por los múltiples hechos de inseguridad que se presentan a diario sobre el corredor que conecta a estas dos ciudades del suroccidente del país.

El más reciente hecho ocurrió con el alcalde de Morales, Óscar Guachenta, y el secretario de Gobierno de ese municipio, quienes fueron secuestrados por hombres armados en La María, en Piendamó, y luego rescatados en Siberia, en el municipio de Caldono.

Estos hechos han sido cuestionados por los diferentes gremios empresariales, quienes exigen, una vez más, que se refuerce la seguridad de la vía Panamericana, así lo manifestó Julio Torres, director del Comité Intergremial y Empresarial del Cauca.

"Desde el sector productivo advertimos y reiteramos que se requieren medidas contundentes, sostenidas y coordinadas. El fortalecimiento que debe prestar el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, es clave, pues el comercio regional y municipal se ha venido afectando con estos hechos", dijo Torres.



A este llamado se suma el gremio de los transportadores, quienes también se han visto perjudicados por los casos de hurto a los vehículos, los atracos, los atentados terroristas y varios casos de extorsión, entre otros delitos que cometen los delincuentes a lo largo del corredor de la vía Panamericana.

"Hay personas en moto que han ido a atracar a los carros, personas han perdido la vida por quitarles la moto. Entonces, realmente estamos desprotegidos en la vía Panamericana. Necesitamos que el Ejército haga más presencia; que la misma Policía haga presencia. Nosotros estamos solos", señaló Fernando García, representante del gremio Intermunicipal de Transportadores del Cauca.

Horas antes del secuestro del alcalde de Morales, en la vía Panamericana, en otro punto del Cauca, también fue secuestrada la senadora Aída Quilcué.

Por ello, el gobernador de ese departamento, Octavio Guzmán, en su cuenta de X, le solicitó nuevamente al Gobierno Nacional reforzar la seguridad en el corredor entre Cauca y Valle del Cauca.

